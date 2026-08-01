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Στο Συντονιστικό ο Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για τις φωτιές - Το μήνυμά του

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας για ενημέρωση.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε σήμερα, Σάββατο (01/08), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ενημερωθεί για την πορεία των φωτιών που καίνε στη χώρα. 

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασίλειου (Πόρτο Γερμενού) και της Ξηρονομής.

Μετά την ενημέρωση ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.

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