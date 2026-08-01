Ανεξέλεγκτη καίει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, με σπίτια να καίγονται μέχρι και αυτή την ώρα, σύμφωνα και με τις εικόνες που μεταδίδονται από την περιοχή. Παράλληλα, δύσκολο παραμένει το έργο και στα άλλα μέτωπα της χώρας.

Από τα πλάνα που μετέφερε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, λόγω των ισχυρών ανέμων που συνεχίζουν να πνέουν στη χώρα - και επιβαρύνουν σημαντικά την προσπάθεια των πυροσβεστών - υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και σε σημεία απ΄όπου θα πίστευε κανείς ότι δεν έχει κάτι άλλο να καεί.

Η κάμερα έπιασε και τις φλόγες που συνεχίζουν να καίνε ένα σπίτι στο σημείο, ενώ σε απέναντι μαύρο οικόπεδο έχει απομείνει μόνο ένα δέντρο στις φλόγες.

Οι φλόγες κατά τη διάρκεια τη νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ενημέρωσε, μέσω του ίδιου μέσου, ότι πλωτά σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυνση 12 ατόμων από το Πόρτο Γερμενό τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αλεποχώρι.

«Η φωτιά μπήκε μέσα στο Πόρτο Γερμενό, έφτασε μέχρι το λιμάνι, πέρασε μέσα από τον οικισμό και το χωριό» σημείωσε ο Ιωάννης Πόγκας, ο αντιπρόεδρος Βιλίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η πυρκαγιά κατευθύνεται προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, πριν τα Βίλια. Και εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα. Από χθες το βράδυ έχει δοθεί εντολή εκκένωσης και στην περιοχή αυτή. Η Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει θα απομακρυνθούν».

«Ζούμε μία κόλαση, πάρα πολλά σπίτια έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό»

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, έκανε λόγο για κόλαση.

«Έχουμε ακραία επικινδυνότητα και περιορισμένη δυνατότητα χρήσης εναέριων μέσων λόγω των καιρικών συνθηκών. Τα παιδιά της Πυροσβεστικής, οι εθελοντές και όλες οι δυνάμεις δίνουν μια τιτάνια μάχη» είπε.

«Σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική καταφέραμε να εκκενώσουμε με ασφάλεια όλους τους οικισμούς. Μεταφέραμε ασθενείς, ακόμη και ζώα, ώστε να μην υπάρξουν εγκλωβισμοί. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία και είναι το μοναδικό στοιχείο που μας δίνει λίγη αισιοδοξία μέσα σε αυτή την κόλαση που ζούμε», ανέφερε.

«Δυστυχώς, στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια. Προσπαθήσαμε να σώσουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε, αλλά από το πρωί καίγονται ακόμη περισσότερες κατοικίες. Οι εθελοντές, οι δυνάμεις του δήμου, της Περιφέρειας και οι πυροσβέστες δίνουν διαρκώς μάχη» συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

Αναφερόμενος στην πορεία της φωτιάς, εξήγησε ότι, παρά το γεγονός πως οι άνεμοι είναι βορειοανατολικοί και θεωρητικά θα έπρεπε να ωθούν το μέτωπο προς τον κόλπο του Πόρτο Γερμενού, η πυρκαγιά συνεχίζει να επεκτείνεται προς τα ανατολικά, απειλώντας πλέον τον Άγιο Νεκτάριο και τα Βίλια.

«Τα ελικόπτερα βρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα. Όποτε οι άνεμοι το επιτρέπουν πραγματοποιούν ρίψεις και όταν οι συνθήκες γίνονται επικίνδυνες αποχωρούν. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πιλότων. Όταν μπορούν να επιχειρήσουν, επικεντρώνονται στα σημεία που υποδεικνύει η Πυροσβεστική, με βασικό στόχο την προστασία των οικισμών και των ανθρώπινων ζωών», κατέληξε.

Δύσκολη μάχη σε Αιγιάλεια και Βοιωτία

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νεραντζιές, της Αιγιάλειας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Με τον πύρινο εφιάλτη παλεύουν πυροσβέστες και στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, για την οποία εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 02:05 με την οδηγία όσοι βρίσκονται στην περιοχή να κατευθυνθούν προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενού και το δεύτερο στις 03:16 με την οδηγία απομάκρυνσης προς την παραλία του Πόρτο Γερμενού.

Κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Αλεποχώρι & #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με το ένα από αυτά τα τελευταία να χειρίζεται τον συντονισμό τους.

Στην περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες και σήμερα, καθώς στην Αττική και στην Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς («κατηγορία 5»), ενώ πολλές άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, με άλλα λόγια υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.