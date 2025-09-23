Στον «αέρα» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Το παρασκήνιο της αναβολής και η νέα εναλλακτική

Λιγοστές είναι οι εναλλακτικές για την περάτωση της συνάντησης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μετά το αίτημα της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Mega, η σημερινή συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν είχε προγραμματιστεί για τις 09:30 το βράδυ ώρα Ελλάδος, και γι' αυτόν τον λόγο θα ήταν αυστηρά μισάωρη, λόγω του βεβαρημένου προγράμματος των δύο ηγετών.

Μάλιστα, εξετάστηκε να μετακινηθεί μία ώρα νωρίτερα, στις 08:30 το βράδυ ώρα Ελλάδος, γεγονός που απορρίφθηκε από τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα, τα διπλωματικά γραφεία βρίσκονται σε διαβουλεύσεις, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα περιθώριο για τη συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν «στενεύουν», με τη μόνη εναλλακτική ημερομηνία να είναι η αυριανή, καθώς την Πέμπτη, στις 11:00 το πρωί ώρα Νέας Υόρκης, ο Τούρκος πρόεδρος θα περνάει το κατώφλι του Λευκού Οίκου, για να δει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Γιατί αναβλήθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν

H απόφαση πάρθηκε μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η διάσκεψη υπό τον Τραμπ στην οποία πρέπει να πάει ο Ταγίπ Ερντογάν θα εξελίσσεται την ώρα της συνάντησης που είχε προγραμματιστεί με τον Πρωθυπουργό. Εξ ου κ το αίτημα αναβολής από Τουρκία.

Ως εκ τούτου, αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά για το Reader, o πρωθυπουργός θα επεδίωκε τη διατήρηση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο παρά την επιβάρυνση του κλίματος τους τελευταίους μήνες με τις σπασμωδικές αντιδράσεις της Άγκυρας στις κινήσεις της Ελλάδας για την άσκηση και προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Μεταξύ του προηγούμενου ραντεβού τους πριν από ένα χρόνο πάλι σε αμερικανικό έδαφος και του πολύ σύντομου τετ α τετ που είχαν στο ΝΑΤΟ (Χάγη) πριν από τρεις μήνες, έχουν μεσολαβήσει πολλά, ενώ η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στην αναθεωρητική της ατζέντα.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι αυτή η συνάντηση συνιστά ένα κρίσιμο crash test, ενώ εκκρεμεί ακόμα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα και δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος για τη μοναδική διαφορά οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που αναγνωρίζει η Αθήνα.

Έχοντας πάντως ειλικρινή βούληση για τη συνέχιση του διαλόγου με ανυποχώρητες όμως τις εθνικές κόκκινες γραμμές, ακόμα και αν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφωνούσαν ότι διαφωνούν ο πρωθυπουργός θα επιχειρούσε να στείλουν ένα κοινό μήνυμα ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση παραμένει ζωντανή εστιάζοντας στη θετική ατζέντα.

Η ατζέντα της συνάντησης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση στη συνάντηση θα συζητούνταν διμερή και περιφερειακά ζητήματα, ενώ τους δύο ηγέτες θα συνόδευαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτον Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η διάρκεια της εξομάλυνσης βεβαίως θα ήταν μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας, καθώς τα ανοιχτά μέτωπα έχουν αυξηθεί και δοκιμάζουν αυτή την προσέγγιση. Σε αυτά συγκαταλέγεται η ξεκάθαρη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

«Όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει», τόνισε πρόσφατα από τη ΔΕΘ, ενώ έχει δηλώσει ότι θα θέσει το ζήτημα και κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.