Συνάντηση Γεραπετρίτη - Μίτσκοσκι στο Λονδίνο: Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι.
Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου Αλμπίν Κούρτι, τον γενικό γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας Αμέρ Καπετάνοβιτς και τον γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ Φεριντούν Σινιρλιόγλου.
- Η Σακελλαροπούλου είδε τον Σαββόπουλο λίγο πριν πεθάνει: «Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος»
- Καρολίνα Πελενδρίτου: «Χώρισα με τον σύζυγό μου, θέλω κάποιος να αγαπήσει την αληθινή Καρολίνα»
- «Μόνο αν ήμουν σε κώμα ή στη ΜΕΘ δεν θα ερχόμουν»: Το καρφί Γεωργιάδη για Δένδια
- Yπόθεση Φρίντας Λιάππα: Όταν ο Σαββόπουλος μπλέχτηκε στα δίχτυα ενός cancel
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.