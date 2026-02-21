Μενού

Συνάντηση Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές - Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε συνάντηση με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην Αθήνα.

κίμπερλι γκιλφόιλ
Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI
«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

