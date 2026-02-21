Συνάντηση Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές - Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Συνάντηση με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην Αθήνα πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.