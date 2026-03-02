Συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη την Τρίτη για τη Μέση Ανατολή: Ομιλία Πρωθυπουργού την Τετάρτη στη Βουλή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα με φόντο τις συνεχείς εξελίξεις και την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Επιπρόσθετα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη (4/3) στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Επιπλέον, λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Διαβάστε επίσης: Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.