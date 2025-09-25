Μενού

Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκιλφόιλ: Πότε έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Η συνάντηση Μητσοτάκη, Γκιλφόιλ στη Νέα Υόρκη, ήταν γνωριμίας.

Συνάντηση Μητσοτάκη, Γκιλφόιλ
Συνάντηση Μητσοτάκη, Γκιλφόιλ στη Νέα Υόρκη | Eurokinissi
Συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου, είχε σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit.

Εκεί, ο πρωθυπουργός μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.

