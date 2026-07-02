Συνάντηση Μητσοτάκη με Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είθε η σχέση των χωρών μας να ενισχυθεί»

Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων της αμερικάνικης ανεξαρτησίας.
Η κ. Γκιλφόιλ έγραψε στα social media: «Ευχαριστώ θερμά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξαιρετική φιλοξενία του και τη διοργάνωση ενός ειδικού δείπνου στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της αμερικανικής ανεξαρτησίας.
Καθώς γιορτάζουμε τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας, αναλογιζόμαστε την εξαιρετική μας ιστορία, και τη διαχρονική φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.
Είθε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να συνεχίσουν να αποτελούν φάρο ελευθερίας, είθε η εταιρική σχέση να συνεχίσει να ενισχύεται και να αποκτά όλο και μεγαλύτερο νόημα, και είθε η υπόσχεση της ελευθερίας να διαρκέσει για τις επόμενες γενιές».
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