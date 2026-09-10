Συνάντηση Τασούλα με την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ: Στο επίκεντρο το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Συνάντηση με την Αμάλ Κλούνεϊ Αλαμουντίν πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας την Πέμπτη (10/09), στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της επίσκεψης της Βρετανής δικηγόρου στην Ελλάδα, ώστε να λάβει μέρος στη Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

Στις 2 και μισή, η Αμάλ Κλούνεϊ πέρασε το κατώφλι Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, πραγματοποιώντας συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ως κύριο θέμα συζητήσης τέθηκε η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναφέρεται στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της Αμάλ Κλούνεϊ στο θέμα.

Όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας, η επιστροφή των Γλυπτών.

Από την πλευρά της, η Αμάλ Κλούνεϊ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάδειξη των θεμάτων του Πολιτισμού και μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία που είχε με τον κ. Τασούλα πριν από 12 χρόνια για το ίδιο ζήτημα.