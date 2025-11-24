Συνάντηση Τασούλα - Μητσοτάκη: «Γινόμαστε από παρακολούθημα πρωταγωνιστής στον τομέα της ενέργειας»

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να τον ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίας της χώρας που σύμφωνα με τον πρωθυπουργό αναβαθμίζουν την γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Όπως είπε: «πιστεύω ότι αυτά τα οποία διημείφθησαν σε τρεις εβδομάδες καταδεικνύουν με τον πιο έμπρακτο τρόπο, ότι η χώρα μας, από έναν περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας, καθίσταται πια πρωταγωνιστής».

«Αφενός, ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, με τελική κατάληξη μέχρι και την Ουκρανία. Αφετέρου με την δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην πατρίδα μας, κάτι το οποίο αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης, για πολλές δεκαετίες, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, θα έχουμε ερευνητική εξόρυξη στην πατρίδα μας, εντός των επόμενων 18 μηνών, στα θαλάσσια τεμάχια ανατολικά της Κέρκυρας», εξήγησε.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, «αυτό προφανώς είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και μια καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επιμονή πολιτική αναβάθμισης της θέσης της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια, έχει πια συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα».

Συνέχισε λέγοντας πως αυτά τα αποτελέσματα «θα οδηγήσουν, όχι μόνο στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας» αλλά «σε περισσότερες επενδύσεις, στην διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την πατρίδα μας και φυσικά – εφόσον έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα των εξορύξεων – σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών με ορίζοντα πια, δεκαετιών».

«H χώρα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά και καθίσταται – τουλάχιστον στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας – από παρακολούθημα, πρωταγωνιστής», τόνισε.

Μητσοτάκης: «Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησής είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας ανακοινώνοντας στον κ. Τασούλα μέτρα στήριξης των πολιτών.

«Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησής μας είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια» ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως επισήμανε: «σήμερα καταβάλλονται τα 250 ευρώ τακτική στήριξη πια στους χαμηλοσυνταξιούχους και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα τα λάβουν και οι δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Στο τέλος της εβδομάδας επίσης, οι πολίτες οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι θα δουν στους λογαριασμούς τους να επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο, μια όχι αμελητέα θα έλεγα, συμβολή απέναντι στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης».

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την νέα φρολολογική μεταρρύθμιση που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2026 σχετικά με αυξήσεις μισθού στους πολίτες: «Από τις αρχές του επόμενου έτους θα αρχίσει να εφαρμόζεται η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ήδη νομοθετήθηκε, ύψους συνολικά 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης, θα είναι οι πολίτες να δουν πια στα εκκαθαριστικά τους ουσιαστική αύξηση μισθού».

«Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση του μισθού. Και βέβαια επίσης, σημαντικά ωφελημένοι θα είναι και οι νέοι μας, οι οποίοι έως την ηλικία των 25 ετών δεν θα πληρώνουν πια καθόλου φόρο εισοδήματος. Και για την ελληνική περιφέρεια, που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ, να θυμίσω ότι παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμοί δεν θα πληρώνουν πια καθόλου ΕΝΦΙΑ. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική ανακούφιση για την περιφέρεια, η οποία χρήζει της στήριξης μας», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην Ήπειρο από την πρόσφατη κακοκαιρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «ήδη κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται στις περιοχές να κάνουν επίβλεψη των ζημιών. Είμαστε σε συνεννόηση και με τις τοπικές αρχές και με την Περιφέρεια και με τους Δήμους και όσο το δυνατόν συντομότερα θα φροντίσουμε να γίνουν όλα όσα πρέπει για να μπορέσει η Ήπειρος να συνέλθει από αυτές τις πολύ δυνατές βροχοπτώσεις, που δυστυχώς την δοκίμασαν τις τελευταίες ημέρες».

Τασούλας: «Η χώρα ρίχνει μια σημαντική άγκυρα και σταθεροποιείται ως πάροχος ενέργειας»

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας δήλωσε: «Ας ξεκινήσω και ανάποδα. Χθες μίλησα και με τον κύριο Δήμα, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου, η οποία επλήγη όντως πολύ έντονα από τα καιρικά φαινόμενα. Ιδίως επλήγη η περιοχή των Τζουμέρκων αλλά και άλλες περιοχές.Και είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψη αυτή του κυβερνητικού κλιμακίου θα σηματοδοτήσει και την βοήθεια αποκατάστασης αυτών των ζημιών, οι οποίες σημειώθηκαν και οι οποίες, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να διορθωθούν και να επανέλθει η φυσιολογική ζωή στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας».

Ο κ. Τασούλας απάντησε στον πρωθυπουργό σε σχέση με τα δύο θέματα που έθεσε νωρίτερα, αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας αλλά και τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια,λέγοντας πως τα δύο αυτά ζητήματα είναι αλληλένδετα καθώς «η γεοπολιτική της χώρα συνδέεται με την καθημερινότητα».

«Η χώρα ρίχνει μια σημαντική άγκυρα και σταθεροποιείται ως πάροχος πλέον ενέργειας και όχι πάροχος ενέργειας στον εαυτό της ή στην κοντινή γειτονιά της, αλλά πάροχος ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Στην ουσία στην Ευρώπη, η οποία μάλιστα παροχή ενέργειας μετά την μετά το σταμάτημα το 2028 της άντλησης ενέργειας από τη Ρωσία που αποφάσισε Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτά και τεράστια διάσταση. Και αυτή η διάσταση δεν είναι μόνο οικονομική.. Δεν είναι μόνο εμπορική, είναι και διάσταση γεωπολιτική. Γιατί μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι πάροχος ενέργειας. Άρα πάροχος κυριαρχίας, γιατί αυτά τείνουν να ταυτίζονται προς την Ευρώπη, είναι μια χώρα την οποία προσέχουμε, την οποία προστατεύουμε και η οποία δεν μπορεί να αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες».

Χαρακτηρίζοντας ιστορικές τις τελευταίες εξελίξεις ο κ. Τασούλας τόνισε:

«Είμαι βέβαιος ότι από εδώ και πέρα η χώρα μας και πολύ σωστά το θέσατε, όχι σημερινή κυβέρνηση ή κάποια άλλη κατάσταση. Η χώρα μας, το κράτος μας, η πολιτεία μας θα επωφεληθεί σημαντικά. Μακάρι που είναι ιστορικές και είναι βέβαιο ότι μας υπερβαίνουν γιατί χρονικά εξασφαλίζουν στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα μια πολύ καλή γεωπολιτική σταθερότητα, το οποίο το χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή της ταραχώδους αλλαγής των δεδομένων.»