Συνάντηση Τασούλα-Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο: Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνάντησε σήμερα (21/1) στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική και το περιβάλλον.

Ο πρώην πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του στο Συμβούλιο της Ευρώπης με την ιδιότητά του ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Τασούλας και ο κύριος Παπανδρέου συζήτησαν εκτενώς για τις διεθνείς εξελίξεις καθώς και για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση για την οποία συμφώνησαν ότι προσφέρει μία ευκαιρία για την προώθηση αλλαγών μέσα από τις απαραίτητες εκατέρωθεν συγκλίσεις.



Ο πρώην πρωθυπουργός προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέσει υπό την αιγίδα της Προεδρίας τη διοργάνωση του Circle the Med Forum που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάϊο, κάτι που ο κύριος Τασούλας έκανε αποδεκτό.