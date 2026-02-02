Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι 4 άξονες της κυβερνητικής πρότασης - Η έμφαση στην αξιολόγηση στο Δημόσιο

Η κυβέρνηση ανοίγει επίσημα τον κύκλο της συνταγματικής αναθεώρησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να περιγράφει μια «ιστορική διαδικασία» που θα εκτείνεται σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους και θα απαιτήσει ευρεία συναίνεση.

Όπως τόνισε, όλα τα κόμματα «θα αναμετρηθούν με την Ιστορία» και θα κριθούν από τους πολίτες για τη στάση τους.

Τέσσερις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέδειξε τέσσερις κεντρικούς άξονες της κυβερνητικής πρότασης:

Δημοσιονομική σταθερότητα και συνταγματική θωράκιση των προϋπολογισμών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «πιο σημαντικό» το να μην επιτραπεί ξανά η δημοσιονομική εκτροπή από «λαϊκιστές, εμπόρους ελπίδας και μαξιμαλιστές».

Στόχος, όπως είπε, είναι να μην μπορούν να ψηφίζονται προϋπολογισμοί που παράγουν υπερβολικά ελλείμματα και επαναφέρουν λογικές «δώστα όλα» που σημάδεψαν τη δεκαετία του ’80 και οδήγησαν χιλιάδες νέους στο εξωτερικό.

Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί «βαθιά πολιτική μάχη» για τα κόμματα του κέντρου, τα οποία καλούνται να αποδείξουν αν έχουν αποβάλει τις παθογένειες του παρελθόντος.

Αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την αλλαγή του άρθρου 86 «κορυφαία προτεραιότητα και κορυφαία ευθύνη». Τόνισε ότι δεν μπορεί η παραπομπή ή μη ενός υπουργού να εξαρτάται από τους κομματικούς συσχετισμούς στη Βουλή.

Ανέφερε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ειδικό φίλτρο, συχνά με συμμετοχή δικαστικών, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ένα αντίστοιχο σύστημα όπου η πλειοψηφία δεν θα καθορίζεται από το ποιο κόμμα κυβερνά.

Άρθρο 16: Η ευκαιρία που «δεν πρέπει να χαθεί ξανά»

Για το άρθρο 16, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Ελλάδα παραμένει εξαίρεση στην Ευρώπη, μαζί με την Κούβα, ως προς την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παρά τη «σημαντική προσωρινή λύση» των παραρτημάτων, υπογράμμισε ότι τώρα είναι η στιγμή να υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε να αλλάξει το άρθρο, χωρίς επανάληψη της «χαμένης ευκαιρίας» του 2008.

Δικαιοσύνη και τρόπος επιλογής της ηγεσίας

Ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις θεματικές που έθεσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η συζήτηση για τη Δικαιοσύνη πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της. Στόχος, όπως είπε, είναι μια συνολική θεσμική αναβάθμιση.

Η αξιολόγηση στο Δημόσιο ως συνταγματική πρόβλεψη

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Όπως εξήγησε:

Δεν αφορά πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία ήδη μπορούν να οδηγήσουν σε απόλυση.

Στοχεύει στην αξιολόγηση αποδοτικότητας και συνέπειας.

Οι συνέπειες (επιβράβευση ή κυρώσεις) θα καθοριστούν από τον κοινό νομοθέτη.

Η συνταγματική πρόβλεψη θα προστατεύσει την αξιολόγηση από μελλοντικές «λαϊκιστικές» κυβερνήσεις που θα μπορούσαν να την καταργήσουν.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η πρόταση είναι «προς όφελος των συνεπών δημοσίων υπαλλήλων» και ότι «ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με την ιστορία».

«Όλοι θα τοποθετηθούν, θέλουν δεν θέλουν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί ουσιαστική συναίνεση και υπομονή.

Η κυβερνητική πλειοψηφία θα παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις, ενώ αναμένει και από τα άλλα κόμματα να καταθέσουν τις δικές τους.

«Η ουσία θα μετρήσει», είπε, επιμένοντας ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει επί των συγκεκριμένων θεμάτων και όχι επί τίτλων ή κατηγοριών.

Η αναθεώρηση ως αντίβαρο στον λαϊκισμό

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε τη συζήτηση με την ανάγκη να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, αναφερόμενος σε «120 αχρείαστα δισ.», αυξημένους φόρους, αποφυλακίσεις βαρυποινιτών και «παρα-υπουργεία δικαιοσύνης» της προηγούμενης δεκαετίας.

Τόνισε ότι η χώρα έχει πλέον «δείγμα γραφής» και ότι η αναθεώρηση είναι μια ιστορική ευκαιρία ώστε «να μην μπορεί κάποιος να κάνει πολιτική με δανεικά, υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές».

Γιατί η επιστολή του Πρωθυπουργού απευθύνθηκε μόνο στους βουλευτές της ΝΔ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού στάλθηκε με την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΝΔ και απευθυνόταν στην κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία καλείται να διαμορφώσει την πρόταση της ΝΔ πριν ξεκινήσει ο διάλογος με τα υπόλοιπα κόμματα.