Συντετριμμένοι ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία στο μνημόσυνο της κόρης τους Λένας

Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (14/09) το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία, έφτασαν νωρίτερα στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων με τη θλίψη τους, όπως είναι φυσικό, να είναι φανερή.

Στο πλευρό τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, καθώς επίσης, πολιτικοί και άτομα του επιχειρηματικού χώρου.

Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Γεωργία Σαμαρά | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Γεωργία Σαμαρά | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Αντώνης Σαμαράς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Γεωργία και Αντώνης Σαμαράς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Αντώνης Σαμαράς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά | NDPPHOTO / NDP PHOTO