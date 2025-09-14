Μενού

Συντετριμμένοι ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία στο μνημόσυνο της κόρης τους Λένας

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά Αντώνης Σαμαράς
Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Αντώνης Σαμαράς | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (14/09) το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία, έφτασαν νωρίτερα στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων με τη θλίψη τους, όπως είναι φυσικό, να είναι φανερή.

Στο πλευρό τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, καθώς επίσης, πολιτικοί και άτομα του επιχειρηματικού χώρου. 

Αντώνης Γεωργία Σαμαρά γιος
Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Γεωργία Σαμαρά
Γεωργία Σαμαρά | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Γεωργία Σαμαρά
Γεωργία Σαμαρά | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Γεωργία και Αντώνης Σαμαράς
Γεωργία και Αντώνης Σαμαράς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά
Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά | NDPPHOTO / NDP PHOTO

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ