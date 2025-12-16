Έτοιμη να καταθέσει αγωγή ενάντια στη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή φωτογραφίες που δείχνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τη βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, θέλοντας να δείξει ότι υπήρξαν συνεργάτιδες στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι, ένταση υπήρξε και στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη στη Μαρία Στρεγγέλα είπε «Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» και κατηγορήθηκε για λεκτική και σεξιστική επίθεση.

Όπως αναπαράγει το «Buongiorno» στο Mega, η Μαρία Συρεγγέλα: «Σαφώς προχωράω σε αγωγή. Για ποιο λόγο; Διότι είπε - καθώς έχει πάθει μια εμμονή μαζί μου τις τελευταίες μέρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου - ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδα στο γραφείο μου. Είπε ότι κάνω παρέα με κακοποιά στοιχεία».

Αναφορικά με την επίμαχη φωτογραφία με την κυρία Σεμερτζίδου, η βουλεύτρια της ΝΔ ανέφερε: «Της απάντησα εκείνη την ημέρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Αν μπούμε στη λογική να ποινικοποιούμε τις φωτογραφίες, θα πρέπει τότε όλοι οι πολιτικοί πριν μπαίνουμε στη λογική να βγάζουμε φωτογραφία να ζητάμε: ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτητα.

Και στο κάτω κάτω η κυρία Κωνσταντοπούλου πιου βγαίνει τόσο ''υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, η ίδια θεωρεί για τον εαυτό της ότι θα πρέπει ως δικηγόρος, και εγώ της το αναγνωρίζω, να υπερασπίζεται οποιονδήποτε κακοποιό σε εισαγωγικά, αλλά αυτό όμως δεν μπαίνει στη λογική για τους υπόλοιπους. Εγώ δεν έχω υπερασπιστεί ποτέ βιαστή», δήλωσε.