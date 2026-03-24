ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: «Ούτε τώρα θα μιλήσει ο Μητσοτάκης; Αποκαλύπτεται το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης»

O εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσει για τις δηλώσεις του καταδικασθέντος Ταλ Ντίλιαν για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σχετικά με το Predator:
«Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους», ήταν η δήλωση του Ντίλιαν.
«Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης; Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μαρινάκης; Έστω η κ. Σδούκου; Το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται, το πουλόβερ ξηλώνεται, τα στόματα ανοίγουν», είπε αρχικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
«Όσοι αγωνιστήκαμε από την πρώτη μέρα για να δοθούν απαντήσεις γι’ αυτή την δυσώδη υπόθεση αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούμε κόντρα στον κυνισμό, τη συγκάλυψη και την αδιαφορία», πρόσθεσε.
