ΣΥΡΙΖΑ: Κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία συζητείται στη Βουλή ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η ψηφοφορία της.

Το αίτημα υπογράφουν και οι 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενώ υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και το ΚΚΕ.

Αναλυτικά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με βάση το άρθρο 72 του Κανονισμού της Βουλής, εμείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που υπογράφουμε την παρούσα αίτηση, αιτούμεθα τη διενέργεια ψηφοφορίας με

ονομαστική κλήση, επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 405 και ειδικό 11 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Φάμελλος Σωκράτης

Καλαματιανός Διονύσης

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Νίνα

Κεδίκογλου Συμεών

Κόκκαλης Βασίλης

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Πολάκης Παύλος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος»