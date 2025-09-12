ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά αντιδρούν για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν την απόφαση για αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα (ΑΤ). Επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.

ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΚΚΕ έχουν προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις που ζητούν την αναίρεση της απόφασης.

ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί»

Με ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου: «Η αποφυλάκιση του αμετανόητου αρχηγού της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου, προκαλεί βάναυσα τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ελληνικού λαού και θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου” αναφέρει, και προσθέτει:

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν, έχοντας ως στόχο τη δημοκρατία και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι η ώρα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά κινήματα, οι συλλογικότητες, κάθε δημοκράτης πολίτης, να δυναμώσουν τον αγώνα τους απέναντι στον φασισμό με κάθε μορφή του, αλλά και στις φασιστικές πρακτικές».

Νέα Αριστερά: «Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες»

Η Νέα Αριστερά αντέδρασε στην είδηση λέγοντας ότι η αποφυλάκιση σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία. «Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Η κοινωνία μας πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής: ανθρώπινες ζωές, τραύματα, δηλητηριασμένο δημόσιο λόγο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό.

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες, να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μη βρουν ξανά χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή».

ΚΚΕ: «Το κράτος δικαίου ξεπλένει το κράτος της Χρυσής Αυγής»

Το ΚΚΕ έκανε λόγο για φασιστικά μορφώματα που γεννά το σύστημα: «Σήμερα, ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και μόλις έξι μέρες πριν την ημερομηνία της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της Ν. Μιχαλολιάκου, "για λόγους υγείας"! Να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση που έρχεται και ως συνέχεια κι άλλων παρόμοιων αποφάσεων αποφυλάκισης» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε "επικίνδυνη σωματική βλάβη", με αποτέλεσμα να παραγραφεί η εγκληματική αυτή ενέργεια, συνεχίζει να δείχνει την "ευαισθησία" της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες, στην εγκληματική ναζιστική δράση και τα αποτρόπαια εγκλήματα τους. Την ίδια στιγμή δε διστάζει να "δείχνει τα δόντια της" απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, που αντιστέκεται, αγωνίζεται, διεκδικεί.

Ό,τι και να κάνει το αστικό "κράτος δικαίου" και οι θεσμοί του, δε θα καταφέρει να "ξεπλύνει" το ρόλο της Χρυσής Αυγής, αλλά και κάθε είδους μορφωμάτων που εμφανίστηκαν στη συνέχεια, ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας και του κράτους απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

Τα εγκλήματά της δεν παραγράφονται στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Το εργατικό - λαϊκό κίνημα, το κίνημα της νεολαίας, με τον αγώνα τους σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και γειτονιά θα εξασφαλίσουν την πραγματική καταδίκη για τα φασιστικά μορφώματα και το εκμεταλλευτικό σύστημα που τα γεννά και τα θρέφει».