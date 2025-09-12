Ταραγμένη είναι, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου -από τη Χρυσή Αυγή- αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, με την είδηση πως ο αρχηγός της νεοναζιστικής οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος, αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας.
«Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω,οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν... δεν... είμαι πάρα πολύ οργισμένη» είπε η Μάγδα Φύσσα, για να συμπληρώσει πως είναι αρκετά ταραγμένη.
Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος
Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας, αποφυλακίστηκε σήμερα το μεσημέρι (12/9) ο αρχηγός της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, όπως έγινε γνωστό.
Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα (ΑΤ). Επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.
