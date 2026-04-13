ΣΥΡΙΖΑ: «Να αποπέμψει άμεσα τον Λαζαρίδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης»

«Ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόσληψή του ως ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης ΝΔ το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, είναι ένα σκάνδαλο που αποδεικνύει το ήθος και τη σχέση του Μακάριου Λαζαρίδη με την αλήθεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση: «Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι το πρόσωπο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δήθεν άριστοι, που δεν έχουν ούτε τα βασικά προσόντα, αναβαθμίζονται σε υπουργοί και, όταν αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, κάνουν ότι δεν ακούνε», ενώ υποστηρίζει ότι «το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι, άλλωστε, το μοναδικό: Ξεκίνησαν με τον Π. Κοντολέοντα στην ΕΥΠ, το καλοκαίρι του 2019, και τότε άλλαξαν τον νόμο. Τώρα τι θα σκαρφιστούν; Συνέχισαν με τον Αντώνη Διαματάρη, ο οποίος απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Δεκέμβριο του 2019 λόγω του σκανδάλου με το βιογραφικό του. Στο επίσημο βιογραφικό του αναφερόταν ότι είχε μεταπτυχιακό από το Columbia University, αποκαλύφθηκε όμως ότι δεν είχε πάρει τέτοιο πτυχίο...»

Τέλος η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η απομάκρυνση του Λαζαρίδη θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια. Με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, το συζητάμε σχεδόν μια βδομάδα».