ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης διέλυσε το κράτος δικαίου και τώρα προσπαθεί να φανεί θεσμικός»

Σε σκληρές δηλώσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με νέα ανακοίνωσή του καταγγέλλοντας πως ο ίδιος προσπαθεί να φανεί θεσμικός ενώ τα τελευταία έξι χρόνια διαλύει «κάθε έννοια κράτους δικαίου», με αφορμή το θέμα της εκλογής των ανεξάρτητων Αρχών.

«Μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου, πλήρους καταπάτησης όλων των λειτουργιών της Δημοκρατίας και απαξίωσης των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός προκαλεί θυμηδία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, το κόμμα υποστήριξε πως η μόνη λύση για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία στους θεσμούς είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση:

«Του υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση του, είναι υπεύθυνοι για πολλαπλές επιθέσεις, προσβολές και υποβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών. Ας μην ψάχνει τώρα δικαιολογίες για να φιλοτεχνήσει θεσμικό προσωπείο. Η μόνη διέξοδος για την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Θεσμών είναι η ταχύτερη παραίτηση της κυβέρνησης του. Τα ζητήματα δημοκρατίας επιλύονται μόνο με την ψήφο του ελληνικού λαό»

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως: «Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον «μεταμορφώνει» σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις. Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι.»