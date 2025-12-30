ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου»

Σφοδρή απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, που έκανε λόγο για «ανάγκη εκτόνωσης» των αγροτικών μπλόκων, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σε νέα ανακοίνωσή του, τονίζοντας πως «ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου».

«Δεν τραμπουκίζουν οι αγρότες, ο κ. Μητσοτάκης τραμπουκίζει και προσπαθεί να διχάσει», έγραψε αρχικά στην ανακοίνωση το κόμμα.

Συνέχισε αναφέροντας: «Δεν πρόλαβε ο κ. Μητσοτάκης να διατυπώσει την τοξική και διχαστική κυβερνητική προπαγάνδα για αγρότες που τραμπουκίζουν άλλους αγρότες και εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, να μιλάει για την ανάγκη εκτόνωσης των μπλόκων με συγκεκριμένο σχέδιο, απευχόμενος μάλιστα το plan b, το οποίο προφανώς θα εκτελεστεί εάν η εκτόνωση δεν επιτευχθεί «με το καλό».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως η κυβέρνηση «προκαλεί» με τις δηλώσεις της τους αγρότες που πέρασαν Χριστούγεννα στα μπλόκα διεκδικώντας τα αιτήματά τους, ενώ εκείνη ευθύνεται για τα μεγαλύτερα προβλήματα του αγροτικού τομέα.

«Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι «μεροδούλι – μεροφάι» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά πάει πολύ να προκαλεί, μ’ αυτό τον ακραίο και απαράδεκτο τρόπο τους ανθρώπους που έκαναν Χριστούγεννα στο δρόμο, ο κύριος υπαίτιος για τα μεγάλα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του αγροτικού κόσμου», τόνισε.

Όπως επισημαίνει το κόμμα: «Η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, ενώ έχει προαποφασίσει το αποτέλεσμά του και ο κ. Μαρινάκης, βλέποντας ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν λειτουργεί, απειλεί με τα «προβλεπόμενα» και αφήνει υπονοούμενα για άγρια καταστολή. Αυτές είναι οι «λύσεις» της κυβέρνησης των «Φραπέδων» για τον αγροτικό κόσμο.

«Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου» ανέφερε καταληκτικά η ανακοίνωση του κόμματος.