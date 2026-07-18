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ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Χατζησωκράτη από την Κεντρική Επιτροπή - «Υποστήριξα συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ»

Ο Δημήτρης Χατζησωκράτης παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε ότι στήριξε την συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ.

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Δημήτρης Χατζησωκράτης
Ο Δημήτρης Χατζησωκράτης | Eurokinissi
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«Παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή. Υποστήριξα σταθερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο» δήλωσε στο περιθώριο της συνεδρίασης ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.

Δείτε τις δηλώσεις του στο Orange Press Agency:


 

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