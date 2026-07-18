ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Χατζησωκράτη από την Κεντρική Επιτροπή - «Υποστήριξα συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ»

«Παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή. Υποστήριξα σταθερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο» δήλωσε στο περιθώριο της συνεδρίασης ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.
Δείτε τις δηλώσεις του στο Orange Press Agency:
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