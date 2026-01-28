Σύσκεψη στο Μαξίμου για το μείζον θέμα του κυκλοφοριακού - Τα σενάρια για αποσυμφόρηση των δρόμων

Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσα από μία ευρεία γκάμα πρωτοβουλιών, παραμένει σε πρώτο πλάνο για την κυβέρνηση. Εξ ού και σήμερα, Τετάρτη (28/01), σε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα τεθεί επί τάπητος το μείζον πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην Αττική.

Αν και πρόκειται για μία από τις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου για ενημέρωση, σχεδιασμό και προετοιμασία, η αντιμετώπιση της υπέρμετρης επιβάρυνσης συγκεκριμένων οδικών αρτηριών του λεκανοπεδίου βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αναζητά λύσεις αποσυμφόρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών έχει ξεκινήσει ήδη να επεξεργάζεται σχέδιο απαγόρευσης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τις 07.00 έως τις 10.00 το πρωί στον Κηφισό. Άλλες σκέψεις σχετίζονται με δυνητικές αλλαγές των δρομολογίων των πλοίων από και προς τον Πειραιά, ώστε της ώρες απόπλου και κατάπλου να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα τα φορτηγά τον Κηφισό που μετακινούνται προς την εθνική οδό.

Επιπλέον, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δρομολογεί έργο κατασκευής τριών κόμβων και σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου και την ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά. Παράλληλα, για τον ανισόπεδο κόμβο Μεταμόρφωσης όπου παρατηρείται καθημερινά μποτιλιάρισμα έχει επιλεγεί ως «έξυπνη» λύση η δημιουργία ανεξάρτητης εισόδου από την Αττική Οδό στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (με κατεύθυνση αποκλειστικά προς Πειραιά).

Κατά καιρούς, επίσης, έχουν συζητηθεί πιθανές αλλαγές στο ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων και τροποποιήσεις στο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία στο δημόσιο, ώστε να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή «ασφυξία» συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Παράλληλα, μελετάται το ενδεχόμενο επέκτασης της Αττικής οδού προς τα νότια με ένα νέο τμήμα σχεδόν εξ ολοκλήρου υπόγειο (σ.σ. σήραγγα Ηλιούπολης) που θα ενώνει τον Καρέα με το Ελληνικό.

Ειδική εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού

Την ίδια ώρα, υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για «γκάζι» στις μεταρρυθμίσεις, ο Υπουργός Εσωτερικός Θεόδωρος Λιβάνιος, προχωρά με ταχείς ρυθμούς τις διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς και την πρόταση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δημιουργία μίας ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα μπορούν να επιλέξουν εκτός από το κόμμα προτίμησής τους και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να εκκινήσει άμεσα ο σχετικός διάλογος, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να υπάρξει ευρύτερη συναίνεση, ώστε οι ρυθμίσεις να ισχύσουν από τις επόμενες εκλογές του 2027, δεδομένου ότι γι’ αυτό το Σύνταγμα απαιτεί 200 θετικές ψήφους. Εξ ού και ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη απευθύνει στα κόμματα πρόσκληση για αύριο σε άτυπη διακομματική επιτροπή.