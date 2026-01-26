Αλλαγές στην κάλπη: Επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Με αναφορά στην πολύνεκρη πυρκαγιά στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τόνισε ότι «η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων», ενώ υπογράμμισε πως η Πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει την έρευνα για τις συνθήκες της έκρηξης και της φωτιάς, με στόχο την απόδοση ευθυνών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του πρωθυπουργού αποτέλεσε η πρόταση για επέκταση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές.

Ο κ. Μητσοτάκης εισηγήθηκε τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «αυτονόητη εθνική επιλογή, πέρα και πάνω από κομματικά τείχη».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι το ζήτημα θα αποτελέσει κοινή απόφαση του πολιτικού κόσμου, ενώ οι σχετικές διαβουλεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.

Αυξήσεις μισθών και φορολογικές ελαφρύνσεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αυξήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι στο τέλος του μήνα οι εργαζόμενοι θα δουν στις αποδοχές τους τις επιπτώσεις των σημαντικών μειώσεων φόρων.

Όπως είπε, οι παρεμβάσεις αυτές λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, η οποία επηρεάζει όλες τις χώρες, σημειώνοντας παράλληλα ότι «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ενδυνάμωση της χώρας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα. Αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική σταθερότητα, την οποία χαρακτήρισε «εθνική αναγκαιότητα», τονίζοντας ότι η συγκυρία βρίσκεται σε «αχαρτογράφητα νερά».

Μεταρρυθμίσεις για ένα πιο φιλικό κράτος

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, ο πρωθυπουργός μίλησε για συνεχή προσπάθεια αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας και των παθογενειών του κράτους.

Ανέφερε ότι προωθούνται μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που στοχεύουν στη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων, εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και ενέργεια.