Τα 12 μέτρα-σταθμοί που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και το εκλογικό κάλεσμα για «εθνική ενότητα»

Πλήθος ειδήσεων προέκυψαν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2026, με την προσοχή όλων να επικεντρώνεται στα μέτρα που εξήγγειλε και τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από φέτος.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μέτρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες - ενδεικτικά συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους - και ανέλυσε τους άξονες της πολιτικής του.

Τα 12 μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε συνολικά 12 μέτρα, τα οποία είναι τα εξής (συνοπτικά):

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια - το 2029 στην Αττική) Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028) Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση - για όλους άνω των 65 Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€ Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027) Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις € Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18 Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029 Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

Ο χρόνος κατά τον οποίο θα ισχύσουν

Ως προς το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, αυτό αναλύθηκε ως εξής:

25 Σεπτεμβρίου 2026 : Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά

: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά 1η Νοεμβρίου 2026 : Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα

: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα 30 Νοεμβρίου 2026 : Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025

: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025 30 Νοεμβρίου 2026 : Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες

: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς 1η Ιανουαρίου 2027 : Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000

: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000 1η Ιανουαρίου 2027 : Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων 1η Ιανουαρίου 2027 : Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh

: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh Ιανουάριος 2027 : Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)

: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών) Ιανουάριος 2027 : Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»

: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ» Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)

1η Απριλίου 2027 : Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα

: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα 1η Απριλίου 2027 : Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:

Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.

Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ. Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ. Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ. Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027 : Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026

: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026 30 Νοεμβρίου 2027 : Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες

: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες Τέλη Δεκεμβρίου 2027 : Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).

Το κάλεσμα Μητσοτάκη για εθνική ενότητα

Προς το τέλος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός έκανε μία προσωπική εξομολόγηση όσον αφορά στην έως τώρα θητεία και απάντησε στο ερώτημα: «Γιατί μία τρίτη τετραετία;».

Όπως εξήγησε, τα χρόνια του στην διακυβέρνηση τον έχουν δοκιμάσει αλλά παράλληλα σφυρηλατήσει και προετοιμάσει για να συνεχίσει να ηγείται της χώρας.

«Δεν ονειρεύομαι "μία από τα ίδια", αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι» είπε.

Όσον αφορά στο δίλημμα της κάλπης, αυτό είναι το δίπτυχο: «ελπίδα ή περιπέτειες».

«Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών».

«Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.