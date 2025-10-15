Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης στη σημερινή κοινοβουλευτική μάχη για τη 13ωρη εργασία

Για μία ακόμα κοινοβουλευτική μάχη είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία και η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας με φόντο το εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα. Απέναντι στο σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης με πυρά περί νομοσχεδίου «τερατούργημα – μεσαίωνα – λαιμητόμο» που ξηλώνει εργασιακά δικαιώματα, η κυβέρνηση υπερασπίζεται τις ρυθμίσεις ως ενισχυτικές και προστατευτικές για τους εργαζόμενους χρεώνοντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης σκόπιμη παραπλάνηση της κοινωνίας.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η επέκταση της δυνατότητας 13ωρης εργασίας και σε έναν εργοδότη. Αποκρούοντας τις αντιπολιτευτικές κατηγορίες για διατάξεις που διευκολύνουν την «εργοδοτική ασυδοσία» η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως υπεραμύνθηκε χθες του περιεχομένου του νομοσχεδίου εξηγώντας ότι η χώρα μας εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης

Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι η 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα (δεν αφορά το δημόσιο) πέραν του ότι απαιτεί τη συναίνεση του εργαζόμενου με ρητή πρόβλεψη ότι σε περίπτωση άρνησης δεν μπορεί να επιφέρει απόλυση ή δυσμενή μεταβολή της σύμβασής του, δεν είναι μια πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί κάθε εργάσιμη ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ώστε να μιλάει κανείς για κατάργηση του 8ωρου.

Σύμφωνα με τις υπό ψήφιση ρυθμίσεις το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι 37 ημέρες το χρόνο, συνεπώς αναλογικά έως 3 ημέρες το μήνα. Επιπλέον όπως επισημαίνεται διευκολύνει τον εργαζόμενο να εργαστεί 13 ώρες χωρίς να μετακινείται σε δύο εργοδότες (όπου προβλέπεται σήμερα η 13ωρη εργασία), εξασφαλίζοντάς του επιπλέον αμοιβή 40% έναντι μηδέν σήμερα σε δεύτερο εργοδότη.

Ως απόδειξη της πίστης της κυβέρνησης στο βελτιωτικό περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου, το κυβερνητικό επιτελείο αναδεικνύει και την επιλογή της πλειοψηφίας της ΝΔ στη Βουλή να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο των άρθρων του, επιχειρώντας ταυτόχρονα να εκθέσει τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Οι τρεις άξονες του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας το νομοσχέδιο διακρίνεται σε 3 άξονες. Ο πρώτος αφορά ρυθμίσεις ενίσχυσης των εργαζομένων με μέτρα όπως η τετραήμερη εργασία για όλο το έτος, η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, το αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο του επιδόματος γονικής άδειας, καθώς και η απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ο δεύτερος ρυθμίσεις διευκόλυνσης των επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας, με μείωση της γραφειοκρατίας, απλούστευση των διαδικασιών προσλήψεων και δημιουργία ψηφιακού αρχείου εργαζομένων μέσω του My-ΕΡΓΑΝΗ.

Και ο τρίτος άξονας προβλέπει διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου με αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και ενσωμάτωση διεθνών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Την ίδια ώρα, η Υπουργός Εργασίας αντέκρουσε το δριμύ κατηγορώ της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα λίγων και ισχυρών, παραθέτοντας στοιχεία που αποδεικνύουν όπως είπε τη βελτίωση των συνθηκών για τους εργαζόμενους και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική αγοράς εργασίας.

«Πότε ήταν καλύτερη η κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα; Με 18% ανεργία το 2019 ή με 8% ανεργία το 2025; Με κατώτατο μισθό 650 ευρώ ή στα 880 ευρώ και προσεχώς στα 950 ευρώ;», διερωτήθηκε, αναφερόμενη παράλληλα στις 500.000 νέες θέσεις εργασίας, την αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76%, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και την ενίσχυση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έκανε, δε, ειδική μνεία στην αύξηση των ελέγχων και των προστίμων από την Επιθεώρηση Εργασίας.