Τα επόμενα βήματα του μελετά ο Αλέξης Τσίπρας: Τα στρατόπεδα και η μονομαχία για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές

Με τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα να εντείνονται ενόψει και της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του το καλοκαίρι, οι πολιτικές «φουρτούνες» στα κόμματα της κεντροαριστεράς αλλά και της αριστεράς συνεχίζονται.

Αναζητώντας την ταυτότητα του νέου φορέα

Ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να ετοιμάζει τις παρουσιάσεις του βιβλίου του ανά την Ελλάδα ωστόσο μόλις κλείσει αυτός ο κύκλος όλοι αναμένουν το επόμενο βήμα του. Το ινστιτούτο Τσίπρα και η ομάδα κατάρτισης του προγράμματος εργάζονται πυρετωδώς ώστε να είναι όλα έτοιμα. Παράλληλα ο πρώην πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του αναζητούν και την ταυτότητα του νέου φορέα όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα «επανασυστηθεί» στους πολίτες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το σενάριο που κυριαρχεί είναι να επιλεγεί η ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και όχι της Ευρωπαϊκής Αριστεράς όπου ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός από όταν ήταν στην κυβέρνηση το κόμμα της Κουμουνδούρου είχε ξεκινήσει να συμμετέχει ως παρατηρητής στις εργασίες των Σοσιαλιστών.

Έχει αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις και ο Μάρτιν Σουλτς είναι ο σύμμαχος που του άναψε το πράσινο φως. Άλλωστε αυτή την στιγμή η ευρωπαϊκή αριστερά βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, χάνοντας συνεχώς δυνάμεις, ενώ μέσω των Ευρωπαίων σοσιαλιστών θα είναι πιο ξεκάθαρο το νέο στίγμα του κόμματος Τσίπρα που θέλει να κινηθεί περισσότερο προς την κεντροαριστερά.

Βέβαια ήδη από την εποχή που η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά ήταν στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ ήταν έκδηλη η δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη για την επιλογή Τσίπρα να μετέχει στις συναντήσεις των ευρωσοσιαλιστών, επομένως εκτιμάται ότι θα ανέβουν και άλλο οι τόνοι της αντιπαράθεσης του πρώην πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλακη λόγω και της πίεσης που αναμένεται να ασκηθεί.

Εν τω μεταξύ το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο κ.Τσίπρας είναι και προς όλα τα στελέχη που βρίσκονται σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ότι όποιος καταλήξει να ακολουθήσει το νέο εγχείρημα θα πρέπει να συμφωνεί με την κατεύθυνση του κόμματος χωρίς να περιμένει αποφάσεις συνεδριών να την επικυρώσουν.

Χωρίζονται τα στρατόπεδα

Αυτό θα είναι, όπως όλα δείχνουν, και το δύσκολο σημείο που θα πρέπει να ξεπεράσουν όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα Τσίπρα, μιας και δεν είναι συντεταγμένα όλα τα στελέχη στα κόμματα της αριστεράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη όπως ο Παύλος Πολακης, που έχει ήδη ζητήσει να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Φάμελλος απέναντι στα σενάρια Τσίπρα, θα επαναφέρουν το θέμα ζητώντας επιτακτικά συγκεκριμένες απαντήσεις.

Στη Νέα Αριστερά φαίνεται πως τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα μιας και λίγα είναι τα στελέχη που επιθυμούν να υπάρξει ανταπόκριση στο κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού. Ο δρόμος προς τις εθνικές κάλπες κρύβει εκπλήξεις μιας και πολλοί είναι εκείνοι που θα πρέπει να επιλέξουν στρατόπεδο εφόσον τους κάνει σήμα ο Αλέξης Τσίπρας.