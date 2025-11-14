Τα... λούσα του Υπουργείου Μετανάστευσης και τα «ασυμάζευτα»

Δεν έχει περάσει παρά περίπου ένας μήνας όταν από το βήμα της εκδήλωσης του Συνηγόρου του Πολίτη για τις επιστροφές, ο Μάκης Βορίδης απευθυνόμενος στον Συνήγορο Ανδρέα Ποττάκη, του είχε πει ευθέως: «δεν είναι εύκολο να εξηγήσω στους απλούς συμπατριώτες μου στο Μενίδι πως είναι δυνατόν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες να καρπώνονται 3.000 ευρώ μηνιαίως σε πάσης φύσεως υπηρεσίες όταν η ζωή στην Ελλάδα πλέον είναι τόσο δύσκολη!».
Τότε, μάλιστα, είχε καλέσει τον ίδιο τον Συνήγορο να μεταβεί προς υποστήριξη του στο γνωστό καφενείο της περιοχής ο «Κόκκινος Μύλος».
Όπως αναφέρουν κύκλοι, ο ίδιος δεν έχει ανάγκη από οποιονδήποτε για να κάνει «μασάζ» στους ψηφοφόρους του ούτε φυσικά θα επιχειρηματολογούσε ποτέ ο ίδιος υπέρ της ανεξέλεγκτης επιδότησης «αυτοχαρακτηριζόμενων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ανηλίκων λαθρομεταναστών.
Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, αναφέρονται στην ΚΥΑ Πλεύρη - Γεωργιάδη, που ουσιαστικά βάζει στο... χρονοντούλαπο της ιστορίας τα λούσα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Όσο και εάν προσπαθεί, όπως χαρακτηριστικά λένε, να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, τηλεοπτικά, η πρώην αρμόδια Υφυπουργός.
