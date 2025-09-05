Τα «μαφιόζικα κονέ» του Μελχισεδέκ και η σχέση του με τον Μητσοτάκη

Στις σχέσεις που φέρεται να έχει ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ με τους κατηγορούμενους ως μαφιόζους στην Κρήτη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η στήλη «Μαξιμιλιανός» του Reader. Σύμφωνα με την έρευνα της στήλης, όλα έχουν να κάνουν με τις φιλοδοξίες του ίδιου, ενώ άφηναν εκτός κάδρου πιθανή σύνδεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Γράφει χαρακτηριστικά η στήλη: «Επειδή τα της Εκκλησίας της Κρήτης δεν είναι το φόρτε μου, πήρα τηλέφωνο μια σοβαρή μου πηγή στα Χανιά, προκειμένου να ρωτήσω περί τίνος πρόκειται ως προς αυτόν τον κύριο Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ που εμφανίζεται να κάνει νταραβέρια με μαφιόζους στα τηλέφωνα.

Μου λένε ότι ο εν λόγω ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξος και, καταλαβαίνοντας ότι ο τότε Δεσπότης της μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου πεθαίνει, άρχισε να προσπαθεί να δικτυωθεί, προκειμένου να πάρει τη θέση του. Έλα όμως που την εν λόγω θέση είχε βάλει στο μάτι και ο Μητροπολίτης Κισσάμου Αμφιλόχιος, τον οποίον η κυβέρνηση δεν ήθελε, εξ ου και έφερε τροπολογία απαγορεύοντας τη μετάθεση από Μητρόπολη σε Μητρόπολη. Πάντως, μου λένε ότι ο Μητσοτάκης καμία σχέση δεν είχε με αυτόν τον Μελχισεδέκ, οπότε δεν μπορώ να φανταστώ να είχε και καμία διάθεση προώθησής του».

Το πηγαίνει μάλιστα και ένα βήμα πιο πέρα καθώς σημειώνεται πως: «Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει τώρα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επιβλέπει την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κρήτης να βρει λύση για την κενή θέση Μητροπολίτη, καθώς το ποίμνιο έχει ανέβει στα κάγκελα. Ο Μελχισεδέκ έχει το κοινό του, καθώς είναι δημοφιλής στους τοπικούς, αλλά πρέπει να βρεθεί τρίτο πρόσωπο, από άλλη Μητρόπολη και μάλιστα, βάσει της τροπολογίας, να μην είναι εν ενεργεία Μητροπολίτης. Άρα θα βρεθεί ένας άλλος Επίσκοπος, κάποιοι λένε για τον Κνωσού, αλλά ποιος ξέρει».