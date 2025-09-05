Ο Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα το μεσημέρι στη ΔΕΘ και θα κάνει ένα πέρασμα μετά τις 19:00 από το κάλεσμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στους δημοσιογράφους, στο Electra Palace. Χθες πάντως και ενόψει της συνέντευξης Τύπου της Κυριακής, έγινε ένα εντατικό Q&A με τον ίδιον και στενούς του συνεργάτες για τις πιθανές ερωτήσεις και απαντήσεις που θα δεχθεί στη συνέντευξη Τύπου, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει απ' όλα. Από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά που είναι ante portas, την προοπτική επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη, τον εκλογικό νόμο και τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας στη ΝΔ εν κινήσει.

Τα κονέ του Μελχισεδέκ

Επειδή τα της Εκκλησίας της Κρήτης δεν είναι το φόρτε μου, πήρα τηλέφωνο μια σοβαρή μου πηγή στα Χανιά, προκειμένου να ρωτήσω περί τίνος πρόκειται ως προς αυτόν τον κύριο Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ που εμφανίζεται να κάνει νταραβέρια με μαφιόζους στα τηλέφωνα. Μου λένε ότι ο εν λόγω ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξος και, καταλαβαίνοντας ότι ο τότε Δεσπότης της μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου πεθαίνει, άρχισε να προσπαθεί να δικτυωθεί, προκειμένου να πάρει τη θέση του. Έλα όμως που την εν λόγω θέση είχε βάλει στο μάτι και ο Μητροπολίτης Κισσάμου Αμφιλόχιος, τον οποίον η κυβέρνηση δεν ήθελε, εξ ου και έφερε τροπολογία απαγορεύοντας τη μετάθεση από Μητρόπολη σε Μητρόπολη. Πάντως, μου λένε ότι ο Μητσοτάκης καμία σχέση δεν είχε με αυτόν τον Μελχισεδέκ, οπότε δεν μπορώ να φανταστώ να είχε και καμία διάθεση προώθησής του.

Η λύση του Πατριάρχη

Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει τώρα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επιβλέπει την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κρήτης να βρει λύση για την κενή θέση Μητροπολίτη, καθώς το ποίμνιο έχει ανέβει στα κάγκελα. Ο Μελχισεδέκ έχει το κοινό του, καθώς είναι δημοφιλής στους τοπικούς, αλλά πρέπει να βρεθεί τρίτο πρόσωπο, από άλλη Μητρόπολη και μάλιστα, βάσει της τροπολογίας, να μην είναι εν ενεργεία Μητροπολίτης. Άρα θα βρεθεί ένας άλλος Επίσκοπος, κάποιοι λένε για τον Κνωσού, αλλά ποιος ξέρει.

Τα βλέμματα στον Τσίπρα

Όσοι θεωρούν πως ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να περιγράψει σήμερα το νέο του κόμμα πλανώνται πλάνην οικτράν. O πρώην Πρωθυπουργός θα μιλήσει για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την «οικονομία του ενός πέμπτου» και θα θυμηθεί τα πεπραγμένα της δικής του οικονομικής πολιτικής. Χθες μαθαίνω πως ο πρώην Πρωθυπουργός συνέφαγε μετά της συντρόφου σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή της Καλαμαριάς κι αναμένεται να επιστρέψει το βράδυ στην Αθήνα. Το ωραίο είναι πως πλέον κανείς δεν ακούει τον Φάμελλο ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουν όλοι να ακούσουν απλά τον Τσίπρα. Το ακόμη καλύτερο, πως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιανόητη αμηχανία όταν τους ρωτάνε για τα επόμενα βήματα του πρώην Πρωθυπουργού. Κυρίως γιατί δεν ξέρουν οι ίδιοι τι θα κάνουν, αν θα τους δεχθεί στο νέο κόμμα και το εάν θα καταφέρουν να επανεκλεγούν αν κατέβουν με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Βελόπουλος και η ΔΕΘ του 1959

Χθες μιλώντας στο OPEN o Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε την κατάργηση της παρουσίας των πολιτικών στη ΔΕΘ υποστηρίζοντας πως «εμπλέκουν μια διεθνή έκθεση εμπορευμάτων και προϊόντων με την πολιτική». Ομολογώ πως εξεπλάγην με την τοποθέτηση του Βορειοελλαδίτη Βελόπουλου, καθώς την πρακτική της ομιλίας στη ΔΕΘ και την παρουσία στα εγκαίνια την ξεκίνησε ο Μακεδόνες Κωνσταντίνος Καραμανλής το μακρινό 1959 κι έκτοτε, ο θεσμός στηρίζεται από όλους ανεξαιρέτως τους Πρωθυπουργούς. Μάλιστα ο Ανδρέας Παπανδρέου καθιέρωσε και την κυριακάτικη συνέντευξη Τύπου. Πάντως, ο Βελόπουλος θα εμφανιστεί κανονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξ’όσων γνωρίζω και φέτος.

Μπλέξιμο με το καλώδιο

Οι σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας δεν περνάνε την καλύτερη τους φάση, με αφορμή τα όσα ελέχθησαν από την πλευρά της Κυπριακής δημοκρατίας για τη βιωσιμότητα του έργου. Μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός είναι δυσαρεστημένος με την εξέλιξη της υπόθεσης και πως αναμένεται να εμφανιστεί οξύς στη Συνέντευξη Τύπου της Κυριακής για το θέμα.