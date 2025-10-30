Μενού

Τα μάζεψε ο Άδωνις Γεωργιάδης για Μπακογιάννη και το δυστύχημα με τον Ιάσονα: «Με πήρε τηλέφωνο»

Μέσα σε λίγα λεπτά αναίρεσε τα ίδια του τα λεγόμενα...

Mpakogiannι Adonis
Μπακογιάννη Γεωργιάδης | INTIME
Δύο διαφορετικές εκδοχές έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσα στη Βουλή, μιλώντας για το τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή, που είχε συνταράξει την ελληνική κοινωνία, όταν ο αστυνομικός της Ντόρας Μπακογιάννη, σκότωσε τον 23χρονο φοιτητή Ιάσονα Λαλαούνη, που επέβαινε σε μηχανάκι και πήγαινε κανονικά στον δρόμο του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναρωτήθηκε αρχικά: «Ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή της κα. Μπακογιάννη; Aν κάνει ο οδηγός ενός βουλευτή ένα δυστύχημα, ευθύνεται ο βουλευτής που κάθεται από πίσω;». 

Λίγα λεπτά αργότερα αναίρεσε τα ίδια του τα λεγόμενα: «Πράγματι εγώ ανέφερα ότι η κα. Μπακογιάννη ήταν στο πίσω κάθισμα. Με πήρε η κα. Μπακογιάννη και μου είπε, να ξέρεις ήμουν στην Βουλή εκείνη την ώρα».


 

