Μια «συγγνώμη» με αλλά: Η ανάρτηση Γεωργιάδη για την Κωνσταντοπούλου

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε με σκληρή γλώσσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την ένταση που προκλήθηκε στη Βουλή.
Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Χ, αναγνώρισε ότι το ύφος του ήταν οξύ, ζητώντας «προκαταβολικά συγγνώμη», αλλά τόνισε ότι δεν είχε άλλο τρόπο να υπερασπιστεί - όπως είπε -τη Δημοκρατία απέναντι σε «μια απαισία ύπαρξη».
Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «μίσος, τοξικότητα και συνωμοσιολογία», ενώ αναφέρθηκε και σε φραστικές επιθέσεις που – σύμφωνα με τον ίδιο – εξαπέλυσε η κ. Κωνσταντοπούλου εναντίον άλλων βουλευτών, όπως της Λιάνας Κανέλλη, της Όλγας Γεροβασίλη και της Ντόρας Μπακογιάννη.
Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «το έβαλε στα πόδια» όταν εκείνος της απάντησε «στη γλώσσα της», ενώ επανέλαβε ότι η στάση της προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη μνήμη θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.
Ολόκληρη η ανάρτηση
«Προκαταβολικά σας ζητώ συγγνώμη για το σημερινό μου ύφος κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν είχα όμως κανέναν άλλο τρόπο για να υπερασπιστώ την Δημοκρατία από την απαίσια αυτή ύπαρξη. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την σημερινή μου τοποθέτηση λοιπόν για την
Όπως κάνει πάντα πλέον όταν με βλέπει, το έβαλε κυριολεκτικά στα πόδια. Όταν μιλάς στην γλώσσα της, και λυπούμαι που αναγκάζομαι να το κάνω, τα χάνει. Η κυρία αυτή είναι ό,τι πιο τοξικό και κακό έχει περάσει από το Κοινοβούλιο. Μίσος, τοξικότητα, συνωμοσιολογία, προς όλους όσους δεν την προσκυνούν. Σήμερα κατηγόρησε την κα Λιάνα Κανέλη ότι έκανε «καριέρα» επί Χούντας (ενώ ήταν 13 ετών), την
την έβρισε κανονικότητα ως ενεχόμενη σε συνομωσία εναντίον της με την ΝΔ και στο τέλος την
την κατηγόρησε για τα πάντα με τα πιο χυδαία λόγια. Στο τέλος όμως έκανε το λάθος να πιάσει εμένα στο στόμα της….τα υπόλοιπα θα τα δείτε εδώ….»
- Χαμός στη Βουλή με Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Ήμουν 13 ετών επί Χούντας» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ
- Η Καραμήτρου ζήτησε συγγνώμη στον μελισσοκόμο: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που με αιφνιδίασε στα 53 μου»
- Η ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού, το πηγαδάκι Μητσοτάκη - Δένδια και η ατυχής ανάρτηση Πέτσα
- Ο Αθανάσιος Ντρούζος εκδικήθηκε τον θάνατο του γιου του και αιματοκύλησε το Στρατοδικείο στο Ρουφ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.