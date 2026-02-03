Τη σημασία της σταθερότητας και το όραμά του για το που θέλει να οδηγήσει τη χώρα το επόμενο κρίσιμο διάστημα εν μέσω ενός αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος, ανέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ.

Έθεσε τα εκλογικά διλήμματα, απάντησε στο «Μητσοτάκης ή χάος», αύξησε την πολιτική πίεση στο ΠΑΣΟΚ και άνοιξε για πρώτη φορά τη συζήτηση για την κατάσταση διακυβέρνησης της χώρας μετά τις εκλογές.

Στα ενδιαφέροντα καταγράφηκε η αντιστροφή του ερωτήματος εκ μέρους του στο ενδεχόμενο η ΝΔ να μην έχει αυτοδυναμία. «Αυτό το ερώτημα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το κάνετε σε αυτούς που λένε “εγώ δεν θέλω τον Μητσοτάκη” αλλά δεν λένε και τι θέλουν. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Θέλουν να συνεργαστούν; Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει και να κάνει αριστερή συμμαχία με κόμματα, όπως κάποιοι μπορεί να εισηγούνται, να κάνουν μέτωπο;», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι μόνο οι πολίτες μπορούν ανανεώσουν ή να καταγγείλουν το τετραετές συμβόλαιο που υπογράφει μαζί τους.

Απευθυνόμενος πάντως στους πολίτες και σχηματοποιώντας το πιθανό αποτέλεσμα της κάλπης, ξεκαθάρισε ότι το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος», προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι την ώρα της κάλπης θα πρέπει να σκεφτούν αν κάποιος εκ των αντιπάλων του μπορεί να είναι δυνητικά πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι «οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις υπηρετούν το συμφέρον του τόπου σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας» χαρακτηρίζοντας το στόχο εφικτό και θέτοντας τα διλήμματα της επόμενης εθνικής κάλπης τόνισε ότι η διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας ταυτίζεται με τη σταθερότητα και τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης η η οποία αντιλαμβάνεται τους διεθνείς συσχετισμούς και έχει την ικανότητα να διαχειριστεί την Προεδρία της Ε.Ε που θα αναλάβει η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Ποιος θα τη διαχειριστεί; Ποια κυβέρνηση; Ποιος Πρωθυπουργός; Πώς θα ολοκληρωθεί η Συνταγματική Αναθεώρηση; Πώς θα πάμε στην Ελλάδα του 2030; Η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα», τόνισε.

Απαντώντας στο ζήτημα των πιθανών συνεργασιών, ξεκαθάρισε πως εφόσον ο λαός εκπέμψει μήνυμα συνεργασίας θα σεβαστεί τη βούλησή του. «Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα», είπε, αφήνοντας να διαφανεί ότι σε αυτό το σενάριο το γάντι της συναίνεσης θα το πετάξει στο ΠΑΣΟΚ.

Ως προς τις διεθνείς εξελίξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα πραγματοποιηθούν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία αυτή τη στιγμή την επόμενη Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Στον απόηχο πάντως της δήλωσης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για ιστορική ευκαιρία μόνιμης λύσης στο Αιγαίο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μοναδική μεγάλη διαφορά μας με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το “μενού” και άλλα θέματα καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη συγκυρία το θεωρώ δύσκολο», σημείωσε, επισημαίνοντας όμως ότι σε ζητήματα θετικής ατζέντας μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις «δεν χρειάζονται επιδιαιτητές ή διαμεσολαβητές» και έστειλε εκ νέου μήνυμα στην Άγκυρα ότι η «η Ελλάδα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν για έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης ελληνικών νησιών».

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι «αναφαίρετο» και «μονομερές» δικαίωμα της Ελλάδας το οποίο κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, «δεν απαιτεί έγκριση» και θα ασκηθεί «όταν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες». Επισήμανε άλλωστε ότι εδώ και δεκαετίες δεν ασκήθηκε καθόλου και το έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ στο Ιόνιο.

Ο ίδιος είπε ότι η λύση μπορεί να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας με την Τουρκία σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, προσθέτοντας πως: «αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η “θεωρία των γκρίζων ζωνών”, όσο, δηλαδή, έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και όσο επικρέμεται, από πάνω μας, μια απειλή πολέμου, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».