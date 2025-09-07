Τα μηνύματα και τα διλήμματα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Οι τέσσερις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και το γερό restart

Σε δύο τρίπτυχα τα οποία συνόψιζαν το φετινό κεντρικό σύνθημα «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! - Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!» το οποίο μετουσιώθηκε σε ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο «κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής ευθύνης», επένδυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στην 89η ΔΕΘ και 10η δική του παρουσία σε αυτό το βήμα από την ημέρα ανάληψης της προεδρίας της ΝΔ το 2016, προκειμένου να απευθύνει στους πολίτες προσκλητήριο ανανέωσης της εμπιστοσύνης τους στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον ίδιο προσωπικά.

Το ένα αφορά στην αναγνώριση των δυσκολιών της κοινωνίας με αιχμή την ακρίβεια – τη διόρθωση των αδικιών με πυρήνα τη μείωση της φορολογίας για όλους, αλλά κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και κοστολόγησης ώστε να μην τεθεί εν κινδύνω η δημοσιονομική ισορροπία με ρίσκο την επιστροφή της χώρας σε εποχές χρεοκοπίας και εποπτείας – και την προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030. Και το δεύτερο εστιάζεται στα χαρακτηριστικά του, με τα οποία κατάφερε να στοιχήσει στο πλευρό του ίδιου και της ΝΔ στις εκλογές του 2019 και του 2023, τόσο τις παραδοσιακές δυνάμεις της ΝΔ όσο και ψηφοφόρους του κέντρου: πίστη στην ελεύθερη οικονομία – ήπιος πολιτικός λόγος – επιδίωξη ευρύτερων συναινέσεων για τα μείζονα ζητήματα της χώρας.

Ανάγοντας το σχέδιο αύξησης των εισοδημάτων που παρουσίασε στο καλύτερο «ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια» και δίνοντάς του χρώμα «κοινωνικό, δημογραφικό, νεανικό και εθνικό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνθηκε στην Ελλάδα που «θυμάται, συγκρίνει και κρίνει, ζυγίζει και αποφασίζει», προτάσσοντας τη σταθερότητα που εξασφαλίζει στη χώρα η κυβέρνηση της ΝΔ εν μέσω της διεθνούς αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας. Και υπογραμμίζοντας ότι αυτή η σταθερότητα εγγυάται την ευημερία όχι μόνο των αριθμών αλλά και των Ελλήνων.

Με πυρήνα του σχεδίου του την ενίσχυση των εισοδημάτων, το στεγαστικό και το δημογραφικό και επέκταση των πολιτικών στην παιδεία, την υγεία, την ενέργεια και την καθημερινότητα, ο Πρωθυπουργός επιδίωξε ένα γερό restart μετά από μία αναμφισβήτητα δύσκολη πολιτική περίοδο.

Μισθωτοί με έμφαση στη μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, νέοι, συνταξιούχοι, και ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι οι ωφελημένοι των μέτρων της μείωσης των φορολογικών συντελεστών που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Με την ελάχιστη έως καθόλου φορολογία στους νέους έως 30 ετών, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά και τη μείωση του ΦΠΑ σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου να ξεχωρίζουν ως εκπλήξεις, αναδεικνύοντας και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην ελληνική περιφέρεια. Αυξήσεις είδαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις μέσω του νέου μισθολογίου, αναδεικνύοντας τη βούληση του Πρωθυπουργού η ενίσχυση της άμυνας της χώρας να προχωράει ταυτόχρονα με τη μέριμνα και στη στήριξη των στελεχών της.

«Τα μέτρα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για τις οικογένειες. Είναι μέτρα που πιάνουν συνολικά την κοινωνία», σημείωναν κυβερνητικές πηγές, αποτιμώντας τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού ως «απόδειξη» της ειλικρινούς αναγνώρισης των προβλημάτων της κοινωνίας, «πίστης σε όσα πρεσβεύει» από την αρχή της πολιτικής του καριέρας και «ειλικρινούς βούλησης» για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Κατά τις ίδιες πηγές, οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συνιστούν την έμπρακτη απόδειξη ότι «η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφουν ως μέρισμα στην κοινωνία οριζόντια».

Με ένα σαφές αυστηρό μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες «ως εδώ με τα βαρίδια του χθες και όσους θέλουν να τα συντηρούν στο σήμερα», ο Πρωθυπουργός επέμεινε στις μεταρρυθμίσεις και τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για «νομιμότητα παντού όσες αντιστάσεις κι αν συναντούμε» και επαναλαμβάνοντας την αυτοκριτική για την καθυστέρηση εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βαθμό και την ταχύτητα που απαιτούνταν.

Με αποδέκτες, δε, άπαντες στο εσωτερικό της ΝΔ ζήτησε «να ιδρώνουμε τη φανέλα και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας», καθώς όπως τόνισε οι πολίτες δεν συγχωρούν την αλαζονεία. Γύρισε παράλληλα την πλάτη σε διλημματικές λογικές «ΝΔ ή χάος», θέτοντας τα διλήμματα της σημερινής Ελλάδας υπό το διπλό κριτήριο του ρόλου της Ελλάδας στις παγκόσμιες εξελίξεις και του παρελθόντος που «πρέπει να μας κρατάει μακριά από πειραματισμούς».

Η ομιλία του Πρωθυπουργού είχε ελάχιστες αναφορές στους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά «χειρουργικές» παρεμβάσεις με έναν τριπλό στόχο. Να βγάλει εαυτόν από το κάδρο μίας άγονης και ανούσιας σφοδρής αντιπαράθεσης αναδεικνύοντας τη δική του μετριοπάθεια έναντι μιας ισοπεδωτικής λογικής και ατεκμηρίωτης γκρίνιας και της πρόθεσής του να προτάξει το εθνικό συμφέρον έναντι του κομματικού, αλλά και να εκθέσει την αντιπολίτευση ανάλογα με τι στάση που θα επιλέξει να κρατήσει σε ακανθώδη ζητήματα που απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.

Εξού και εστιάζοντας σε 4 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους, πέταξε στην αντιπολίτευση το γάντι για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου. «Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, αποκτώντας το δικό του εκπαιδευτικό κύρος και το δικό βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ύστερα από μία σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Μία αλλαγή, που πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας», είπε. Για την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, τον εκσυγχρονισμό των Πολεοδομιών για τις οποίες ανακοίνωση τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ελέγχων και έκδοσης αδειών από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο Α.Ε, και τον ενεργειακό χάρτη των επόμενων δεκαετιών. Με αυτό τον τρόπο απηύθυνε ουσιαστικά μία πρόσκληση – πρόκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδείξουν ότι μπορούν να βάλουν στην άκρη το «κομματικό γινάτι» τους και να λειτουργήσουν προς όφελος του τόπου.