Τα μηνύματα πίσω από το «C'est la vie» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ως μήνυμα αυτοπεποίθησης, αποφασιστικότητας και μηδενικής υποχωρητικότητας σε ό,τι αφορά στα εθνικά δίκαια της Ελλάδας και την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ερμηνεύεται η γαλλική - γεμάτη πολλαπλά νοήματα - φράση «c’ est la vie» που επέλεξε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ακύρωση της συνάντησής του με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, περίπου ένα 24ωρο μετά την αρχική αναβολή που ζήτησε η τουρκική προεδρία.

Είναι σαφές, δε, ότι αποτυπώνει και την καχυποψία της ελληνικής αποστολής για μεθόδευση της Άγκυρας, την οποία φαίνεται να αποδίδει στην ενόχλησή της από την ενεργητική πολιτική της Ελλάδας. Επιστρέφοντας ταυτόχρονα τον «μουτζούρη» της ματαίωσης που επιχειρήθηκε να χρεώσει στην Αθήνα η τουρκική πλευρά

«Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητώντας χθες με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal.

Ταυτοχρόνως, απαντώντας στις επίμονες προσπάθειες της Τουρκίας να νομιμοποιήσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις αντιδράσεις της για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης με τη συμμετοχή της αμερικανικής Chevron, ο Πρωθυπουργός υιοθετώντας μία σκληρή γραμμή ξεκαθάρισε ότι: «Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

«Ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας χωρίς πολιτική ακινησία»

Ουσιαστικά το κυρίαρχο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά το διάλογο και τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να υιοθετήσει μία πολιτική ακινησίας ή να θέσει υπό διαπραγμάτευση τα εθνικά της συμφέροντα προκειμένου η ελληνοτουρκική προσέγγιση να παραμείνει σε τροχιά.

Έχει εξάλλου το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της. Παράλληλα, εξέπεμψε το μήνυμα ότι δεν θα πρέπει να πάνε στράφι όσα με κόπο κατακτήθηκαν και είναι αμοιβαία ωφέλιμα για τους δύο λαούς. «Αλλά θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος», είπε.

Στη σπουδαιότητα της εισόδου και της Chevron μετά την Exxon Mobile στα ενεργειακά έργα νοτίως της Κρήτης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και κατά την ομιλία του σε εκδήλωση 28 ομογενειακών οργανώσεων στο UNION LEAGUE CLUB 38, επισημαίνοντας ότι: «πρόκειται για κίνηση που επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματά μας και επίσης επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της χώρας μας».

Στο μεταξύ, την πρόθεση της Αθήνας να μην παγώσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος εξαιτίας του «ναυαγίου» της Νέας Υόρκης διατύπωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας νέας συνάντησης των δύο ηγετών.

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών», είπε.

Πιθανό «παράθυρο» για συνάντηση στις 2 Οκτωβρίου

Κατά πόσο η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη την επόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου θ’ αποτελέσει ένα νέο «παράθυρο» για το ακυρωθέν ραντεβού παραμένει ακόμα άγνωστο, καθώς δεν έχει καν οριστικοποιηθεί αν ο Τούρκος Πρόεδρος θα μεταβεί στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Στην ομιλία του στους ομογενείς ο Πρωθυπουργός επανέλαβε και την προσήλωση του ίδιου και της κυβέρνησης στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι «πρώτη μου προτεραιότητα ως εκλεγμένου ηγέτη αυτής της σπουδαίας χώρας είναι να διασφαλίσω την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας, και επιτυγχάνουμε σε αυτό το μέτωπο».

Έκανε μάλιστα ειδικά μνεία στην προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ, 4 φρεγατών Belharra και την αναβάθμιση των F-16.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άδραξε την ευκαιρία να αναδείξει και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας πως «η Ελλάδα επέστρεψε για τα καλά», ενώ επισήμανε εκ νέου την πολιτική σταθερότητα της χώρας μας ως θεμέλιο για την ευημερία σε όλα τα επίπεδα και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.