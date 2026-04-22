Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη μέσω των νέων μέτρων στήριξης – Οι δικαιούχοι και ο χάρτης των παρεμβάσεων

Στοχευμένο σε κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο από την ακρίβεια σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις του παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι το νέο πλέγμα μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει σήμερα περί τη 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, στη βάση της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα του 2025 (στις 12.00).

Το πακέτο των μέτρων σε συνέχεια εκείνων που εφαρμόζονται ήδη για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα και τα λιπάσματα, εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που υπολογίζεται ότι θα μπορεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση από το υπερ-πλεόνασμα βάσει των δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε.

Τα μέτρα θα είναι εστιασμένα στους οικονομικά ευάλωτους. Θα έχουν χαρακτήρα έκτακτων επιδομάτων και περίμετρο δικαιούχων τουλάχιστον 1 εκατομμύριο πολίτες. Κατά πληροφορίες τα ποσά θα καταβληθούν σε δύο δόσεις. Μία άμεσα στη λογική της ανάγκης «ζεστού χρήματος». Και μία στο τέλος του έτους, υπό το σκεπτικό ότι ακόμα κι αν ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν τελειώσει σύντομα η αποκατάσταση των συνεπειών θα απαιτήσει μήνες.

Τα μέτρα και οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες η οικονομική ενίσχυση (κάθε δόση) θα κυμαίνεται μεταξύ 200 και 250 ευρώ. Και θα αφορά χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ΑμΕΑ, ίσως και δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα παρατείνει τουλάχιστον για τον Μάιο την επιδότηση κατά 20 λεπτά στο diesel στην αντλία, και εκείνη στα λιπάσματα. Ενώ εξετάζεται και η επανάληψη του fuel pass.

Αν και άπαντες θεωρούν δεδομένο ότι οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα περιλαμβάνουν κάποιο μέτρο έκπληξη, σε αυτή τη φάση δεν αναμένονται μόνιμες φοροαπαλλαγές. Αυτές θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στο μεγάλο πακέτο της ΔΕΘ, όπου αναμένεται να κατανεμηθούν ποσά από 700 εκατομμύρια έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού εξεταστούν ενδελεχώς τα δημοσιονομικά περιθώρια και αξιολογηθούν οι ανάγκες, ώστε αυτές να εφαρμοστούν το 2027.

«Όλα δείχνουν ότι η επίδοση θα είναι καλύτερη του αναμενομένου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό δημιουργεί, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο», σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δίνοντας το στίγμα. Για τις σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού προϊδέασε από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά FM, μιλώντας για μέτρα με αξία για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη μέσω των μέτρων

Πέραν της υλοποίησης των δεσμεύσεών του ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω στους πολίτες και ότι η πολιτεία δεν θα αφήσει ποτέ κανέναν μόνο του σε οποιαδήποτε κρίση, η ανακοίνωση των νέων μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιδιώκει να εκπέμψει πολλαπλά πολιτικά μηνύματα σε μια δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση.

Αφενός να αναδείξει αυτό που είπε και ο ίδιος την περασμένη Κυριακή από το Ηράκλειο. Ότι, δηλαδή, παρά τις όποιες αστοχίες ή τα λάθη της η κυβέρνηση της ΝΔ με τις πολιτικές της παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας, βάσει των οποίων ζητεί να κριθεί στο τέλος της τετραετίας. Αφετέρου, ότι η ΝΔ είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν για την κοινωνία και διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον της χώρας.

Ταυτοχρόνως, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι η κατανομή του υπερ-πλεονάσματος αντανακλά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια «η οποία είναι ξεκάθαρα αναπτυξιακή». Αυτή η πορεία υπηρετεί και το αφήγημα της πολιτικής, την οποία υπογραμμίζει διαρκώς ως πολύτιμο πλεονέκτημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναρτώντας τη με τη δημοσιονομική σταθερότητα και την πρόοδο. Παράλληλα, τα νέα μέτρα στη βάση του πλεονάσματος του 2025 λειτουργούν και ως απάντηση στο σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, με βολές κατά της κυβέρνησης για υπερ-φορολόγηση με φόντο τα παραπάνω φορολογικά έσοδα.

Άρσεις ασυλίας βουλευτών της ΝΔ

Η νέα δέσμη μέτρων συνιστά επίσης ένα αντίδοτο στην εσωστρέφεια στη ΝΔ με αιχμή τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ κατόπιν αιτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διόλου τυχαία εξάλλου δεν θεωρείται η επιλογή της ανακοίνωσης των μέτρων σήμερα περίπου την ίδια ώρα που στην Ολομέλεια της Βουλής θα λαμβάνει χώρα η ονομαστική ψηφοφορία επί των άρσεων ασυλίας.

Κατά τη συζήτηση που θα προηγηθεί οι πολιτικοί αρχηγοί θα επιδιώξουν να στριμώξουν την κυβέρνηση στη γωνία χρεώνοντάς της «σκάνδαλα» και «διαφθορά». Ενώ τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στα βουλευτικά έδρανα της ΝΔ, προκειμένου να μετρήσουν αντιδράσεις όσων διαφωνούν με την οριζόντια υπερψήφιση των άρσεων ασυλίας και όσους επιλέξουν την αποχή.

Μέχρι και χθες πάντως οι ζυμώσεις στο παρασκήνιο ήταν έντονες για να μεταπειστούν όσοι εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για να ψηφίσουν υπέρ των άρσεων ασυλίας των συναδέλφων τους, κρίνοντας έωλο νομικά το σκεπτικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ο αντίλογος του Μεγάρου Μαξίμου ήταν πως με την υπερψήφιση θα τους δώσουν τη δυνατότητα να πετάξουν οριστικά και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης από πάνω τους την όποια «ρετσινιά».

«Δεν είναι θέμα γραμμής. Είναι ο σεβασμός σε αυτό το οποίο οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει για τον εαυτό τους και αυτό το οποίο έχουν ζητήσει είναι να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί πιστεύουν ότι είναι ένοχοι, αλλά για να αποδείξουν την αθωότητά τους», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης (Παραπολιτικά FM).