«Τάπα» Καρυστιανού σε ΕΡΤ: «Με καθυστέρηση ήρθατε μετά από τόσες ημέρες»

Στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στο σημείο όπου κάνουν απεργία πείνας οι Πάνος Ρούτσι, Δημήτρης Οικονομόπουλος και Αναστασία Τσαλαμίδα βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε στη δημοσιογράφο την καθυστέρηση της Δημόσιας Τηλεόρασης.

«Με καθυστέρηση ήρθε η ΕΡΤ μετά από τόσες μερες. Η Δημόσια Τηλεόραση οφείλει να μεταδίδει την αλήθεια και αυτά που γίνονται και αφορούν τον κοσμο. Και αυτό που αφορά τον κόσμο αυτή την στιγμή είναι ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί γιατί την ελέγχει το πολιτικό σύστημα...

Αυτό που μας κοροϊδεύει! Αυτό που σκότωσε και έκαψε τα παιδιά μας και τώρα θέλει να μας βγάλει και τρελούς» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού όπως ακούγεται στο βίντεο.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως στο μικρόφωνο του συνεργείου δεν υπήρχε καν το σήμα της ΕΡΤ.

