Οι εξελίξεις με την εκταφή Ρούτσι, ο θυμωμένος Ανδρουλάκης και τα σαφή όρια του Κικίλια

Θα είδατε χθες φαντάζομαι μια δήλωση του Φλωρίδη ότι, υπό προϋποθέσεις, και το εξώδικο θα μπορούσε να εκληφθεί ως αίτημα εκταφής. Θα σας πρότεινα να μην το αγνοήσετε γιατί είναι ίσως δηλωτικό των εξελίξεων που θα έρθουν. Και αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί ο Άρειος Πάγος να επιτρέψει την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, μόνο όμως για την ταυτοποίηση της σορού. Η απόφαση για να επιτραπούν τοξικολογικές εξετάσεις κ.ο.κ. είναι μια ξεχωριστή ανακριτική πράξη και αποτελεί αντικείμενο απόφασης της Προέδρου Εφετών Λάρισας. Από Δευτέρα αυτά.

Τα όρια του Κικίλια

Στο πάνελ της Concordia ο Βασίλης Κικίλιας δεν μάσησε τα λόγια του. «Η Ελλάδα δεν είναι χώρος, είναι χώρα με σύνορα χερσαία και θαλάσσια», τόνισε με έμφαση, υπενθυμίζοντας σε διεθνές ακροατήριο ότι η παράνομη μετανάστευση δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Ο Υπουργός Ναυτιλίας άφησε σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει πρόσφυγες, όπως ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες, αλλά η είσοδος στη χώρα πρέπει να γίνεται μόνο με άδεια και με σεβασμό στη νομιμότητα. Η αποστροφή του προκάλεσε αίσθηση, καθώς ξεκαθάρισε ότι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αγνοούν την κοινωνία που απαιτεί ασφάλεια και κανόνες.

Οι ανήσυχοι βουλευτές

Μπορεί ο Άδωνις να «μάλωσε» χθες τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλο που κάλεσε χθες τη δικαιοσύνη να επιτρέψει το δικαίωμα εκταφής του νεκρού παιδιού, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο βουλευτής και πρώην δήμαρχος Αιγάλεω εξέφρασε μια σημαντική τάση εντός της Κ.Ο. του κόμματος. Υπάρχουν αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές που λένε ότι από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι οι ιστορίες με το ξυλόλιο δεν ισχύουν, θα μπορούσε η δικαιοσύνη να επιτρέψει την εκταφή και να φανεί ότι το παιδί στο φέρετρο είναι το παιδί του ανθρώπου και να τελειώνει η ιστορία. Βέβαια, στο σπιράλ που μπήκαμε, δύσκολο να βγούμε…

Η ταμπακιέρα για τον Σαλάτα

Μπορεί σύσσωμη η αντιπολίτευση να ζήτησε να κληθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την αποκάλυψη του πρώην προέδρου Νίκου Σαλάτα ότι ζήτησε την καρατόμηση του, από τη ΝΔ όμως λένε ότι ακριβώς αυτή η αποστροφή του Σαλάτα είναι δηλωτική των μη παρεμβάσεων (τέλος πάντων). Γιατί ακριβώς ο Μυλωνάκης του ζήτησε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μην κάνει τον τζόρα στον εισαγγελέα Πασχάλη, όμως αντ’ αυτού ο Σαλάτας συγκρούστηκε μαζί τους και δημιούργησε ζήτημα για την κυβέρνηση έναντι των Ευρωπαίων.

Είδε την Γκίλφοϊλ ο Μητσοτάκης

Την νέα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ συνάντησε χθες για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Atlantic Council στη Νέα Υόρκη. Η κ. Γκίλφοϊλ θα έρθει στην Αθήνα τέλη Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να ορκιστεί την ερχόμενη Δευτέρα. Στην Αθήνα έχει ήδη φτάσει ο νέος Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων της Πρεσβείας, Τζεϊ Ρέιμαν που θα αποτελέσει το νούμερο 2 της αμερικανικής διπλωματικής παρουσίας στην Ελλάδα.

Προ ημερησίας συζήτηση για τα εθνικά θέματα

Η επιστροφή Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη φέρνει και συζήτηση στη Βουλή για τα εθνικά θέματα. Ούτως ή άλλως είχε ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτηση για τη Γάζα, ενώ η οι σκληροί τόνοι της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση για την ακύρωση του ραντεβού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη δημιουργούν συνθήκες έντασης που θα πρέπει να εκτονωθούν στην εθνική αντιπροσωπεία. Όπως ενημέρωσε χθες ο Πρόεδρος του σώματος, η συζήτηση θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Ο Ανδρουλάκης έχει θυμώσει

Μπορεί κάθε μέρα οι δηλώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ να δείχνουν πως κάτι δεν πάει καλά στο κόμμα, όμως ο αρχηγός πλέον έχει θυμώσει με τα πρωτοκλασάτα στελέχη, δηλαδή τον Δούκα, τον Γερουλάνο και την Άννα Διαμαντοπούλου. Ενδεικτική της ενόχλησης Ανδρουλάκη η χθεσινή του αποστροφή στο Οpen πως, «κάποιες δηλώ­σεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση». Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ ήταν μια ολοκληρωμένη πρόταση που όμως δεν έχει μπει στην ατζέντα της συζήτησης με υπαιτιότητα και των στελεχών.

Ο γάμος του υφυπουργού Δερμεντζόπουλου

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου για το νέο GovGr Wallet αποκάλυψε και έναν… γάμο. Ο λόγος για τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο, ο οποίος τρέχει το Κτηματολόγιο και αναμένεται να ντυθεί γαμπρός το Σάββατο στην Αθήνα. Ο ίδιος βέβαια είναι Εβρίτης, αλλά η νύφη είναι από την Αθήνα. Τα χαρμόσυνα αποκάλυψε ο πολιτικός προϊστάμενος του Δερμεντζόπουλου, Δημήτρης Παπαστεργίου.