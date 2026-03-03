Τάσος Χατζηβασιλείου: «Aπόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κύπρου»

Την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει αμυντική βοήθεια στην Κύπρο σχολίασε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως «είναι μια ορθή απόφαση εθνικής ευθύνης».



Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι είναι χρήσιμο «να στείλουμε αμυντική στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργηθεί σε γρήγορο χρονικό διάστημα μια αντιαεροπορική ομπρέλα, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα της Μεγαλονήσου», τα οποία, όπως ανέφερε, «απειλούνται εμμέσως από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».

O βουλευτής απάντησε και σε εκείνους που κατηγορούσαν την κυβέρνηση για την ουδέτερη στάση της απέναντι στην Κύπρο λέγοντας:

«Κάποιοι πατριδοκάπηλοι κατηγορούσαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δήθεν η Ελλάδα έχει αφήσει την Κύπρο στη τύχη της, το έλεγαν και για τον πρωθυπουργό και για τον Υπουργό Εξωτερικών. Αναρωτιέμαι σήμερα που είναι όλοι αυτοί, τι έχουν να πουν; Ας είμαστε σοβαροί σε αυτές τις στιγμές».

Aπόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ απειλούνται εμμέσως τα συμφέροντά της.



Πού είναι τώρα οι πατριδοκάπηλοι που κατηγορούσαν Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα έχει αφήσει την Κύπρο στη τύχη της; Ας είμαστε σοβαροί αυτές τις στιγμές.@skaigr pic.twitter.com/BkdMXI7eLI — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) March 3, 2026