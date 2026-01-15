Τασούλας για φρεγάτα Κίμων: «Εθνική κατάκτηση - Νέο δόγμα προστασίας στη Μεσόγειο»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέστη στην εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας Κίμων, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη.

Ο κ. Τασούλας μετέβη στο νέο απόκτημα του Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού με ελικόπτερο και στο ελικοδρόμιο του πλοίου τον υποδέχθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μεταξύ άλλων υψηλά ιστάμενων.

Ακολούθησε εν πλω απόδοση τιμών από πλοία του Αρχηγείου του Στόλου και στη συνέχεια ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Τασούλας για φρεγάτα Κίμων: «Θα προασπίζει την ελευθερία μας»

Ο κ. Τασούλας, στη σύντομη δήλωσή του στη γέφυρα του πλοίου, πριν από την υπογραφή του βιβλίου επισκεπτών, ευχαρίστησε τον κυβερνήτη για τον «εντυπωσιακό συμβολισμό» στον Θυρεό που φέρει τα τρία διαφορετικών γενεών πολεμικά πλοία και χρησιμοποίησε έναν άλλο συμβολισμό.

«Όταν ο Ελύτης πήρε το Νόμπελ Ποίησης και Λογοτεχνίας στη Στοκχόλμη, το 1979, κατέθεσε στο ακροατήριό του -το οποίο και τον εξέλεξε για να πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας- τέσσερις ελληνικές λέξεις, οι οποίες, όπως ανέφερε είχαν διάρκεια τριών χιλιάδων ετών, τη λέξη θάλασσα, τη λέξη ήλιος, τη λέξη ουρανός και τη λέξη ελευθερία.

Σήμερα αυτές οι τέσσερις λέξεις μάς περιβάλλουν. Μας περιβάλλει ένας φωτεινός ήλιος -λες και χαμογελάει για την απόκτηση του "Κίμωνα" από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό- μας περιβάλλει ένας λαμπρός ουρανός και μία θάλασσα ήρεμη.

Η λέξη ελευθερία έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι ο "Κίμων" μέσα στον ήλιο, τον ουρανό και τη θάλασσα, την ελληνική αλλά και όλης της Ανατολικής Μεσογείου, θα προασπίζει πρωτίστως την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».