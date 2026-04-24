«Τέτοια κατάντια ο άντρας ο πολλά βαρύς»: Ο Μπέος ζήτησε αναβολή στη δική του έφεση κατά της Ακρίτα

Ο Μπέος ζήτησε αναβολή στη δική του έφεση κατά της Ακρίτα. «Τέτοια κατάντια ο άντρας ο πολλά βαρύς», το αιχμηρό σχόλιο της βουλευτού.

Αχιλλέας Μπέος και Έλενα Ακρίτα | Eurokinissi
Νέα τροπή πήρε η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Ακρίτα και τον Αχιλλέα Μπέο. Παρότι ο Δήμαρχος Βόλου ήταν εκείνος που άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση, ο ίδιος ζήτησε και έλαβε σήμερα αναβολή της εκδίκασης.

Τι συνέβη σήμερα: Η αναβολή και η αντίδραση Ακρίτα

Η πλευρά του Αχιλλέα Μπέου αιτήθηκε την αναβολή της διαδικασίας, μια κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Ακρίτα δεν μάσησε τα λόγια της, σχολιάζοντας δηκτικά τη στάση του Δημάρχου.

«Τέτοια κατάντια άντρας ο πολλά βαρύς. Αναβολή της δικής του της έφεσης. Θα έρθει η ώρα όμως και θα πληρώσει. Θα τον πάω μέχρι τέλους», ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Η κ. Ακρίτα εμφανίστηκε αποφασισμένη να μην υπαναχωρήσει, κλείνοντας την ανάρτησή της με τη φράση: «Γιατί είμαι ωραία, κυρία Καραμήτρου».

Το ιστορικό της κόντρας

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε μετά από τηλεοπτικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Δήμαρχος Βόλου είχε εξαπολύσει βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά της Έλενας Ακρίτα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η βουλευτής εισέπραττε παράνομα τη σύνταξη της μητέρας της, Σύλβας Ακρίτα, ισχυριζόμενος μάλιστα πως η τελευταία είχε φύγει από τη ζωή.

Στην πραγματικότητα, η Σύλβα Ακρίτα ζούσε και χαίρει άκρας υγείας, με την ίδια να απαντά τότε με περισσό χιούμορ και αξιοπρέπεια στα όσα ειπώθηκαν.

Η πρωτόδικη καταδίκη των 100.000 ευρώ

Η δικαιοσύνη δικαίωσε πρωτοδίκως την Έλενα Ακρίτα, κρίνοντας τις δηλώσεις Μπέου ως συκοφαντικές. Το δικαστήριο είχε επιδικάσει το ποσό των 100.000 ευρώ ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη η βουλευτής.

Παρά την αρχική καταδικαστική απόφαση, ο κ. Μπέος επέλεξε την οδό της έφεσης, η οποία όμως μετά τη σημερινή εξέλιξη παραπέμπεται σε νέα ημερομηνία, παρατείνοντας την τελική δικαστική κρίση για μια υπόθεση που έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη.

