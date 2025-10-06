Θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ η παραίτηση Τσίπρα: «Θα φτιάξει κόμμα;» διερωτώνται

Θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τα αντίστοιχα ελληνικά, έγινε η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη βουλευτική του ιδιότητα, με τα Μέσα Ενημέρωσης της γειτονικής χώρας να θίγουν το σενάριο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Ο πρώην ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το κοινοβούλιο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Οι δηλώσεις του ερμηνεύονται ως ένδειξη προετοιμασιών για ένα νέο αριστερό κόμμα» γράφουν σχετικά τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας και επί σειρά ετών ηγέτης του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το κοινοβούλιο μετά από 16 χρόνια. Δηλώνοντας ότι "το κοινοβούλιο έχει χάσει τη δημοκρατική του λειτουργία", ο Τσίπρας είπε ότι δεν αποσύρεται από την πολιτική, αλλά θα "επέστρεφε στην αβεβαιότητα του κοινωνικού αγώνα"» συμπληρώνουν σχετικά τα τουρκικά ΜΜΕ.

Τι αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ για τον Τσίπρα

Η απόφαση του Τσίπρα έχει τροφοδοτήσει τις προσδοκίες ότι θα ιδρύσει ένα νέο κεντροαριστερό κόμμα στη χώρα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο 51χρονος πολιτικός ετοιμάζεται να ηγηθεί ενός «λαϊκού κινήματος που θα αναδυθεί εκτός κοινοβουλίου» τους επόμενους μήνες, συνεχίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Στη συνέχεια, αναλύουν το σημερινό, βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα, όπου ανακοίνωσε την παραίτησή του από το κόμμα με το οποίο αναδείχθηκε πρωθυπουργός το 2015.

Ο Τσίπρας έστειλε επίσης ένα εντυπωσιακό μήνυμα στους πρώην συντρόφους του, λέγοντας: «Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Ίσως σύντομα σαλπάρουμε ξανά μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Ο Τσίπρας, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία το 2015 αντιτιθέμενος στις πολιτικές λιτότητας, αναγκάστηκε να εφαρμόσει διεθνείς συμφωνίες διάσωσης το 2019, παρά το γεγονός ότι τις απέρριψε και στη συνέχεια έχασε την εξουσία.

Σήμερα, η οικονομική ύφεση και η δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιουργούν έδαφος για τον Τσίπρα. Ωστόσο, οι αναλυτές τονίζουν ότι «η χαρισματική ηγεσία δεν θα είναι αρκετή· θα απαιτηθεί μια ευρεία αριστερή συμμαχία».

Η βουλευτική έδρα του Τσίπρα αναμένεται να καταληφθεί από τον πρώην υπουργό Θεόδωρο Δρίτσα, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα για να ενταχθεί στο κίνημα της Νέας Αριστεράς. Σε αυτή την περίπτωση, οι βουλευτικές έδρες του ΣΥΡΙΖΑ θα μειωθούν σε 25, ενώ της Νέας Αριστεράς θα αυξηθούν σε 12, καταλήγουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Με πληροφορίες από Medya Scope