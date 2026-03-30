Θεοδωρικάκος: Πιθανή παράταση του πλαφόν στα τρόφιμα - «Πρέπει να διατηρηθεί και μετά τις 30 Ιουνίου»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αφού δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι «η χειρότερη κρίση δεδομένου ότι το Ιράν και η ευρύτερη περιοχή παίζουν μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία», μίλησε για το αν είναι πιθανή μια παράταση στα έκτακτα μέτρα.

Μιλώντας στον ANT1, διευκρίνισε ότι το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν μπήκε μόνο στην 95αρα βενζίνη και το diesel αλλά και σε τρεις κατηγορίες τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης για τα νοικοκυριά».

Σχετικά με τα τρόφιμα ανέφερε ότι το πλαφόν είναι μέχρι της 30 Ιουνίου δηλώνοντας ότι: «σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τα βασικά είδη συντήρησης, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποσυρθεί το πλαφόν με την εικόνα που έχω σήμερα. Σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να διατηρηθεί στις βασικές κατηγορίες και μετά τις 30 Ιουνίου». Παράλληλα, ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα.

Όσον αφορά στα καύσιμα «εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά, όταν ισορροπήσει η αγορά, μπορεί να γίνουν πιο βατά».

Αναφορικά με την επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στο diesel είπε στον τηλεοπτικό σταθμό: «Θα το δούμε στην πράξη προς το τέλος της εβδομάδας και σε συνδυασμό με το πλαφόν να μπορέσει να σταματήσει η αύξηση στα καύσιμα. Εκτός βέβαια αν η διεθνής τιμή του πετρελαίου πάει στα 150 ή 200 δολάρια το βαρέλι που θα σημαίνει μεγαλύτερες αυξήσεις».