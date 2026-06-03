Θεοπούλα: Μπήκε στο myelas.gr και τους πήρε όλους μαζί της - H viral συζήτηση με Τσίπρα

Η αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη θρυλική σειρά Παρά Πέντε, κατά κόσμον Έφη Παπαθεοδώρου, επιστρέφει στο προσκήνιο με μια εμφάνιση που… σάρωσε το διαδίκτυο!
Πιστή στις πολιτικές της πεποιθήσεις και με το γνώριμο καυστικό της ύφος, δεν θα μπορούσε να μη σταθεί στο πλευρό του Αλέξης Τσίπρας στο νέο του εγχείρημα. Έτσι, «κάνοντας θραύση», μπήκε στο myelas.gr για να γίνει μέλος, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις.
Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, δήλωσε ενθουσιασμένη ακόμη και με το όνομα του κόμματος, λέγοντας στον Τσίπρα: «Πολύ ωραίο όνομα… αλλά να γίνεις λίγο πιο άγριος!».
Όταν μάλιστα τη ρώτησε για την απόφασή της, η Θεοπούλα απάντησε με τον δικό της μοναδικό τρόπο: «Μπήκα πρώτα να στερεωθώ ως μέλος… και μετά έκανα θραύση!».
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