Τι αλλάζει από το 2026 στις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων

Για τις αλλαγές που έρχονται στις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων από το 2026, μίλησε μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην εκπομπή «Διά Ταύτα» του ΕΡΤnews με τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για πώς τα χρήματα θα πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι «στους…κατά φαντασίαν».

Ο Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε σχετικά με τον ΟΣΔΕ ότι «η κατάσταση ήταν φοβερά προβληματική και παραμένει στο επίκεντρο του προβλήματος. Και για αυτό διαπραγματευόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα νέο ΟΣΔΕ για να δοθεί το πράσινο φως για τις επιδοτήσεις».

Για το ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων, είπε ότι «θα πάμε σε ένα ενδιάμεσο καθεστώς φέτος, το οποίο θα στηρίζεται, όσο περισσότερο γίνεται να στηριχθεί, στα τιμολόγια του γάλακτος του κρέατος που παρέδωσαν οι κτηνοτρόφοι και στα τιμολόγια των ζωοτροφών που αγόρασαν. Αυτό γίνεται μέχρι το 2026, όπου θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα στηρίζεται σε κάποια τσιπάκια που θα μπαίνουν μέσα στα ζώα».

«Αυτά είναι τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης του κτηνοτρόφου και για τον αριθμό των ζώων που έχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

«Τα χρήματα τα οποία τυχόν θα περισσέψουν, θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς, αυτούς που θα αποδειχθεί ότι όντως πούλησαν κρέας, πούλησαν γάλα, αγόρασαν ζωοτροφές και δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια».

«Αυτό λοιπόν το μέτρο τελικά είναι και ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, διότι θα στηρίξει τους πραγματικούς κτηνοτρόφους», συμπλήρωσε. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «το σύστημα είναι μεταβατικό. Το 2026 θα υπάρχει το καινούργιο σύστημα το οποίο θα είναι συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι απολύτως σύγχρονο και διαφανές».

«Αντίπαλός μας η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση»

Για το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, η οποία ωστόσο φαίνεται να παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία, τόνισε ότι «αντίπαλός στις εκλογές είναι η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση».

«Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά είναι υποχρέωσή μας να δουλεύουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετίας να μπορούμε να παρουσιάσουμε μια ρεαλιστική ατζέντα για τις προκλήσεις της εποχής μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος της στο θέμα της ακρίβειας προκειμένου να απαλύνει τις συνέπειες του διεθνούς αυτού προβλήματος, ενώ σχετικά με τις εκλογές συμπλήρωσε ότι «ο καλύτερος οιωνός για εμάς είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σοβαρά και αποτελεσματικά».