Στάση αναμονής για τις σημερινές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των αγροτικών μπλόκων τηρεί η κυβέρνηση, με την προσδοκία η χθεσινή πολύωρη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των σκληροπυρηνικών αγροτοσυνδικαλιστών να σημάνει και το τέλος αυτής της μορφής των κινητοποιήσεων, βάζοντας τέλος και στην ταλαιπωρία των πολιτών με τους αλλεπάλληλους αποκλεισμούς των εθνικών οδών. Ταυτοχρόνως βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου είναι σε ετοιμότητα και για το αντίθετο ενδεχόμενο.

Τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν αποτιμώντας τη συζήτηση διάρκειας περίπου 4,5 ωρών δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι θα πρυτανεύσει η «λογική», δηλώνοντας όμως και «έτοιμος» να χειριστεί οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Το μήνυμα που εξέπεμψε στην ουσία ήταν πως μετά την εξαντλητική συζήτηση που προηγήθηκε σε συνέχεια των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και τις βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, πιθανή παράταση των μπλόκων θα ενεργοποιήσει αυτομάτως και το Plan B με την επιβολή διοικητικών προστίμων και πιθανές εισαγγελικές διώξεις για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Το κυβερνητικό Plan B

«Αν δεν πρυτανεύσει η κοινή λογική και δεν λήξουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπώρησαν τόσο καιρό την κοινωνία, αποτελεί μονόδρομο για την Πολιτεία να εφαρμόσει το νόμο», σημείωναν κυβερνητικές πηγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε είχε ξεκαθαρίσει στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς με τους οποίους έκανε εξαντλητικό διάλογο, ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια εξαντλήθηκαν και δεν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον παρεμβάσεων με δημοσιονομικό κόστος.

Το μήνυμα κοινώς ήταν πως τα μπλόκα δεν μπορούν να τους αποφέρουν περισσότερα οφέλη. «Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα», τόνισε ο Πρωθυπουργός και κατά τη συζήτηση που είχε στο Ωδείο Αθηνών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα». Διαμήνυσε, δε, ότι δεν προτίθεται να τινάξει την μπάνκα στον αέρα προκειμένου να εμφανιστεί πρόσκαιρα ευχάριστος, διακινδυνεύοντας την εκ των υστέρων επιβολή ευρωπαϊκών προστίμων που επιστρέφονταν από τη χώρα με τόκο.

«Μπορεί, ως συνήθως, σε αυτή τη λογική της βραχυχρόνιας διαχείρισης κάποιοι να έφευγαν ικανοποιημένοι, όμως ουσιαστικά τους είχαμε δώσει μια επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Και αυτό, τουλάχιστον από εμένα, δεν πρόκειται να συμβεί. Προτιμώ, λοιπόν, να είμαι ενίοτε δυσάρεστος και να πω ξεκάθαρα ότι κάποιες από τις διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, παρά να δώσω την ψευδή εντύπωση ότι βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, πάμε τώρα να εκτονώσουμε την κατάσταση για να πετάξουμε το μπαλάκι, το τενεκεδάκι να το κλωτσήσουμε στο μέλλον», σημείωσε, διατυπώνοντας και δημοσίως όσα είχε πει λίγη ώρα στους συνομιλητές του θέτοντας με σαφήνεια τα κυβερνητικά όρια.

Οι σημειακές αλλαγές σε τεχνικά ζητήματα που σκέφτεται η κυβέρνηση

Η συζήτηση δεν οδήγησε όπως αναμενόταν σε αλλαγές στην ουσία και το εύρος των εξαγγελθέντων μέτρων. Επιχειρώντας όμως να αποδείξει τη βούλησή της για τη μέγιστη δυνατή στήριξη του αγροτικού κόσμου, η κυβέρνηση δήλωσε πρόθυμη να εξετάσει σημειακές αλλαγές σε τεχνικά ζητήματα στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τις βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας με αντιπροσωπεία 14 μπλόκων και άλλων οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, η κυβέρνηση συζητά την αναπροσαρμογή των επιδοτούμενων λίτρων πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ενώ είναι πρόθυμη να θέσει προς εξέταση στη ΔΕΗ τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ με το φθηνό αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και παραγωγών με οφειλές σε ρύθμιση στην οποία είναι συνεπής για λιγότερο από 1 χρόνο, καθώς και την αλλαγή στη συχνότητα έκδοσης των λογαριασμών ρεύματος δύο φορές το χρόνο έναντι κάθε μήνα που ισχύει σήμερα, ώστε να συμπίπτουν με περιόδους καταβολής των επιδοτήσεων. Η ικανοποίηση ή μη αμφότερων των ζητημάτων για το ηλεκτρικό ρεύμα βεβαίως εξαρτάται από τη ΔΕΗ.

Ταυτοχρόνως, η κυβέρνηση έδωσε στους εκπροσώπους των μπλόκων τη δυνατότητα συμμετοχής στις επιτροπές που δημιουργούνται για την αναλυτική εξέταση των ζητημάτων που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

Ενώ αφήνει ανοιχτό παράθυρο αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος για τους παραγωγούς ρυζιού στα πρότυπα εκείνων βαμβακιού και σιταριού, εφόσον παραταθεί η μεγάλη μείωση της ζήτησης στην αγορά ελληνικού ρυζιού που παρατηρείται τους τελευταίους 3 - 4 μήνες. Επί τάπητος τέθηκαν επίσης ζητήματα σχετικά με την ΚΑΠ 2028-2024, τα μεγάλα αρδευτικά έργα, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και θεσμικά θέματα όπως η σύσταση αγροτικών επιμελητηρίων.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων πάντως έφυγαν από το Μέγαρο Μαξίμου δυσαρεστημένοι από το αποτέλεσμα και οι δηλώσεις τους ήταν σε αρκετά οξύ τόνο. Παρά τη σκληρή γλώσσα, ωστόσο, που άφηνε περιθώρια ερμηνειών για συνέχιση των κινητοποιήσεων, η αίσθηση που αποκόμιζε κανείς συνομιλώντας μαζί τους ήταν ότι πλέον ένιωθαν πως τα μπλόκα δεν μπορούν να τους αποδώσουν περισσότερους καρπούς παρά μόνο απώλειες. Τα δεδομένα ζυγίζουν ήδη από χθες βράδυ στα μπλόκα όπου οι πιο ψύχραιμοι – βλέποντας και τρακτέρ να αποχωρούν σε αρκετές περιοχές – εισηγούνταν τον τερματισμό των μπλόκων, ενώ άλλοι πρότειναν συνέχιση του αγώνα ή έστω μία ύστατη κίνηση με συλλαλητήριο στην Αθήνα.