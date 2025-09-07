Τι προβλέπουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ

«Την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στην φορολογία εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης ύψους 1,6 δισ. ευρώ» όπως την χαρακτήρισε, εξήγγειλε χθες (07/09) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα μπαράζ φορολογικών μεταρρυθμίσεων που αφορά περίπου 4 εκατ. φορολογούμενους και συμπεριλαμβάνει, επιγραμματικά, γενική μείωση κατά δύο μονάδες σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού, με αύξηση της έκπτωσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, μηδενισμό φόρου για νέους εργαζομένους, από το 2027, μειώσεις ΕΝΦΙΑ στα χωριά, μείωση 30% στον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά και σταδιακή εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς για περίπου μισό εκατομμύριο συνταξιούχους.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, από το επόμενο έτος μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές, πλην εισαγωγικού που παραμένει στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα 10.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ θα υποχωρούν ακόμη περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Βάσει των παραδειγμάτων που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

Από 22% μειώνεται στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους ενώ μηδενίζεται για τους πολύτεκνους.

Το ετήσιο όφελος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ εκτιμάται ανά περίπτωση σε: 400 ευρώ για ένα παιδί, 600 ευρώ για οικογένειες με 2 παιδιά, στα 1.300 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά και για οικογένειες με 4 παιδιά στα 1.680 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα: Τα μηνύματα και τα διλήμματα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Οι τέσσερις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και το γερό restart

Αντίστοιχα, για εισόδημα 30.000 ευρώ:

Το ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000-60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Ακόμη θεσπίζεται συντελεστής 25%, από 35% που ισχύει σήμερα, για εισοδήματα από ενοίκια, από 12.000 έως 24.000 ευρώ, (για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ διαμορφώνεται σε 15%) ενώ ο πρωθυπουργός δήλωσε ανοικτός σε περαιτέρω μειώσεις φορολογίας ενοικίων εάν υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση.

Παράλληλα, μειώνεται στο 50% από το 2026 και μηδενίζεται από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027. Επίσης, είπε ότι μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Ενδεχομένως, όμως, ίσως η σημαντικότερη τομή που επιχειρείται στο πλαίσιο αυτής της ευρείας φορολογικής μεταρρύθμισης αφορά στους νέους εργαζόμενους. «Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% από 22%, μέχρι τα 30 τους.

Βάσει των παραδειγμάτων που έδωσε η πρωτοβουλία για τους νέους διαμορφώνεται ως εξής:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

Ακόμη ο πρωθυπουργός εξήγγειλε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Έτσι η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Ακόμη, για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε ότι μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά και καταργείται τελείως από το 2027.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται και σε ανάρτησή στο “Χ”, θα υπάρξει μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογουμένους, καθώς και μείωση 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκων αλλά και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και για 2 έτη.

Η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα γίνει την Δευτέρα από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.