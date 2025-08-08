Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη και Μάρκο Ρούμπιο: Στο επίκεντρο Λιβύη και Ουκρανία

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.
Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη. Συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών.
Συζητήθηκαν τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
- «Τη Δευτέρα θα αποχαιρετήσουμε τη Λένα μας»: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για τον θάνατο της κόρης του
- Αθηναΐς Νέγκα: «Και ο Μπραντ Πιτ να σου στείλει γυμνή φωτογραφία στα social θα πεις ότι είναι ανώμαλος»
- Λένα Σαμαρά: Είχε νευρολόγο τελικά το Σισμανόγλειο - Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Κακία των αντιπάλων»
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.