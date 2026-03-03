Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II, για τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα, τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν ενώ οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον Λίβανο.
O Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή.
