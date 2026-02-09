Μενού

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Στο επίκεντρο η συνάντηση με τον Ερντογάν

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Reader symbol
Newsroom
Μητσοτάκης Χριστοδουλίδης
Συνάντηση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη
  • Α-
  • Α+

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα (9/2) με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ